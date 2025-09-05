وقفة احتجاجية لمختلف الأسلاك التربوية بولاية سيدي بوزيد أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb08bbece874.57576525_hfgljemqpknoi.jpg width=100 align=left border=0>

شارك عدد من ممثلي الأسلاك التربوية (تعليم أساسي وثانوي وقيمين ومرشدين ومتفقدين وعملة)، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بحضور أعضاء من الجامعة العامة للتعليم الثانوي احتجاجا على ما اعتبروه ضربا للعمل النقابي.

وبيّنت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي شهرزاد رضواني، في تصريح لوكالة "وات"، أن سلطة الإشراف مركزيا وجهويا تعمد حاليا الى حرمان الطرف الاجتماعي الذي يشمل كل أسلاك التربية من حقوقه ومكتسباته التي ناضلت أجيال لعشرات السنين من أجل نيله.

واعتبرت أن كل المؤسسات التربوية بمختلف الجهات تعيش حالة انهيار من حيث ضعف الموارد البشرية والمالية رغم مختلف الاتفاقيات الممضاة بين النقابات المعنية وسلطة الإشراف في كل المجالات.

