نجم المتلوي يتعاقد مع اللاعب محمد اسلام القاسمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb080adeddd5.35993715_pejgofmqinlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 16:54
      
أعلن نجم المتلوي اليوم الجمعة التعاقد مع اللاعب محمد اسلام القاسمي لمدة موسم واحد وذلك في نطاق الاعارة من النادي الصفاقسي.
ويشغل محمد اسلام القاسمي صاحب الـ 19 عاما خطة متوسط ميدان.
وسيكون محمد اسلام القاسمي مؤهلا لخوض لقاء الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى حيث سيستقبل فريقه الجديد نجم المتلوي شبيبة العمران يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.


