وزارة المرأة: انطلاق التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة للسنة التربوية 2026-2025

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة ان التسجيل للسنة التربوية 2025-2026 برياض الأطفال العمومية الدامجة انطلق منذ يوم الاثنين 1 سبتمبر الجاري، وانطلاق النشاط سيكون يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 وذلك في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية.



ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة، الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الاتصال بمصالح المندوبيّات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري.

