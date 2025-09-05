Babnet   Latest update 11:45 Tunis

وزارة المرأة: انطلاق التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة للسنة التربوية 2026-2025

<img src=http://www.babnet.net/images/8/jardin_enfant.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 11:45
      
أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة ان التسجيل للسنة التربوية 2025-2026 برياض الأطفال العمومية الدامجة انطلق منذ يوم الاثنين 1 سبتمبر الجاري، وانطلاق النشاط سيكون يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 وذلك في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية.

ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة، الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الاتصال بمصالح المندوبيّات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري.



وذكّرت الوزارة أنّه عملا بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم تحديد معلوم التسجيل السنوي بـ30 د ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 د ومعلوم التأمين للطفل الواحد 5 دنانير .

ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج نهوض الطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم.


