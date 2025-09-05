تصفيات أوروبا لمونديال 2026: انتصارات لإسبانيا وتركيا وبلجيكا وسلوفاكيا.. وتعادل بين هولندا وبولونيا
شهدت منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 مباريات مثيرة، انتهت بفوز منتخبات إسبانيا وتركيا وبلجيكا وسلوفاكيا، مقابل تعادل بين هولندا وبولونيا.
في المجموعة الخامسة، تفوّق المنتخب الإسباني على مضيفه بلغاريا بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من أورياثابال (د 5)، مارك كوكوريلا (د 30) وميكيل ميرينو (د 38)، ليتصدر الإسبان المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما بقي المنتخب البلغاري دون رصيد. وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، حقق المنتخب التركي فوزًا مهمًا على جورجيا بنتيجة 3-2، بأهداف كل من كريم أوغلو (د 3 و52) وميرت مولدر (د 41)، في حين سجل لمنتخب جورجيا كل من زوريكو (د 63) وكفاراتسخيليا (د 90+8). وبهذا الانتصار، حلّ الأتراك في المركز الثاني بثلاث نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة بفارق الأهداف.
في المجموعة الخامسة، تفوّق المنتخب الإسباني على مضيفه بلغاريا بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من أورياثابال (د 5)، مارك كوكوريلا (د 30) وميكيل ميرينو (د 38)، ليتصدر الإسبان المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما بقي المنتخب البلغاري دون رصيد. وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، حقق المنتخب التركي فوزًا مهمًا على جورجيا بنتيجة 3-2، بأهداف كل من كريم أوغلو (د 3 و52) وميرت مولدر (د 41)، في حين سجل لمنتخب جورجيا كل من زوريكو (د 63) وكفاراتسخيليا (د 90+8). وبهذا الانتصار، حلّ الأتراك في المركز الثاني بثلاث نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة بفارق الأهداف.
أما في المجموعة العاشرة، فقد اكتسح المنتخب البلجيكي مضيفه ليشتنشتاين بسداسية نظيفة، سجلها كل من ماكسيم دي كويبر (د 29)، يورتي تيلمانس (د 46 و70)، آرثر ثياتي (د 60)، كيفن دي بروين (د 62) ومالك فوفانا (د 90). ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف منتخب بلاد الغال المتصدر ومقدونيا الشمالية الوصيف.
وفي المجموعة الأولى، حقق المنتخب السلوفاكي فوزًا ثمينًا على ضيفه ألمانيا بنتيجة 2-0، سجلهما دافيد هانكو (د 42) ودافيد ستريلتش (د 55)، ليصعد السلوفاك إلى المركز الثاني بنفس رصيد المتصدر منتخب بلاد الغال، وبفارق الأهداف. في المقابل، بقي المنتخب الألماني في المركز الرابع دون نقاط.
وفي المجموعة الثامنة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة هولندا وبولونيا، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة بـ7 نقاط لكل منهما، مع أفضلية الأهداف لهولندا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314351