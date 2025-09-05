تصفيات أوروبا لمونديال 2026: انتصارات لإسبانيا وتركيا وبلجيكا وسلوفاكيا.. وتعادل بين هولندا وبولونيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba95eeab5932.40268946_fnophilmjgqke.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 مباريات مثيرة، انتهت بفوز منتخبات إسبانيا وتركيا وبلجيكا وسلوفاكيا، مقابل تعادل بين هولندا وبولونيا.



في المجموعة الخامسة، تفوّق المنتخب الإسباني على مضيفه بلغاريا بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من أورياثابال (د 5)، مارك كوكوريلا (د 30) وميكيل ميرينو (د 38)، ليتصدر الإسبان المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما بقي المنتخب البلغاري دون رصيد. وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، حقق المنتخب التركي فوزًا مهمًا على جورجيا بنتيجة 3-2، بأهداف كل من كريم أوغلو (د 3 و52) وميرت مولدر (د 41)، في حين سجل لمنتخب جورجيا كل من زوريكو (د 63) وكفاراتسخيليا (د 90+8). وبهذا الانتصار، حلّ الأتراك في المركز الثاني بثلاث نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة بفارق الأهداف.

