الرابطة الثانية - مكارم المهدية تتعاقد مع متوسط الميدان حازم اللمطي

تعاقد فريق مكارم المهدية الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع متوسط الميدان حازم اللمطي اللاعب السابق لمستقبل الرجيش.

وكان فريق عاصمة الفاطميين تعادل امس الاربعاء 2-2 مع سبورتينغ المكنين في اطار المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ملعب احمد خواجة بالمهدية.

يشار الى ان ابناء المهدية سيستهلون مشوارهم في الجولة الافتتاحية لبطولة موسم 2025-2026 باستقبال نادي حمام الانف ضمن منافسات المجموعة الاولى يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.