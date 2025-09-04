Babnet   Latest update 18:12 Tunis

الرابطة الثانية - مكارم المهدية تتعاقد مع متوسط الميدان حازم اللمطي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9b13bcde1e8.99771342_lkeqhpjmngoif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 17:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعاقد فريق مكارم المهدية الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع متوسط الميدان حازم اللمطي اللاعب السابق لمستقبل الرجيش.
وكان فريق عاصمة الفاطميين تعادل امس الاربعاء 2-2 مع سبورتينغ المكنين في اطار المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ملعب احمد خواجة بالمهدية.
يشار الى ان ابناء المهدية سيستهلون مشوارهم في الجولة الافتتاحية لبطولة موسم 2025-2026 باستقبال نادي حمام الانف ضمن منافسات المجموعة الاولى يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314328


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
35°-25
36°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    