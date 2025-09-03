تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b889a2511307.94445243_jqnihpolmfegk.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Catherine Stewart العضو بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.



وكانت المقابلة، التي حضرتها مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.

