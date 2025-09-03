تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Catherine Stewart العضو بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكانت المقابلة، التي حضرتها مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.
وأعرب سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لما شهده التعاون بين الجانبين من تطور وتنوع، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده بما يتلاءم مع أهداف تونس وأولوياتها.
وقدم الوزير في هذا السياق للضيفة لمحة حول التحسن المسجل للوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عديد المؤشرات، إضافة إلى التوجهات الكبرى للتنمية في تونس التي يتم العمل عليها ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والتي تركز بالخصوص على تكريس التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، أكدت Catherine Stewart على أهمية التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معربة عن الاستعداد لدعم برامج تونس ومشاريعها المقترحة سواء للتمويل أو للدعم الفني، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في علاقة بالعمل التنموي وأولوياته.
