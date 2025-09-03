Babnet   Latest update 20:32 Tunis

تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b889a2511307.94445243_jqnihpolmfegk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 19:21 قراءة: 0 د, 53 ث
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Catherine Stewart العضو بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وكانت المقابلة، التي حضرتها مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.



وأعرب سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لما شهده التعاون بين الجانبين من تطور وتنوع، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده بما يتلاءم مع أهداف تونس وأولوياتها.

وقدم الوزير في هذا السياق للضيفة لمحة حول التحسن المسجل للوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عديد المؤشرات، إضافة إلى التوجهات الكبرى للتنمية في تونس التي يتم العمل عليها ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والتي تركز بالخصوص على تكريس التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت Catherine Stewart على أهمية التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معربة عن الاستعداد لدعم برامج تونس ومشاريعها المقترحة سواء للتمويل أو للدعم الفني، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في علاقة بالعمل التنموي وأولوياته.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314302


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
32°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    