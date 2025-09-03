تونس: أسعار الشقق السكنية ترتفع بـ4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/PanoramiqueTunis2010.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية في تونس ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أورده موقع "مبوب" المختص في المجال العقاري.



وبيّن المصدر ذاته أنّ أسعار الشقق الجديدة شهدت بدورها زيادة بـ5 بالمائة، مع استمرار وجود فارق في الأسعار بينها وبين الشقق القديمة.

