تونس: أسعار الشقق السكنية ترتفع بـ4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025
سجّل متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية في تونس ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أورده موقع "مبوب" المختص في المجال العقاري.
وبيّن المصدر ذاته أنّ أسعار الشقق الجديدة شهدت بدورها زيادة بـ5 بالمائة، مع استمرار وجود فارق في الأسعار بينها وبين الشقق القديمة.
وبيّن المصدر ذاته أنّ أسعار الشقق الجديدة شهدت بدورها زيادة بـ5 بالمائة، مع استمرار وجود فارق في الأسعار بينها وبين الشقق القديمة.
وعلى صعيد العرض والطلب، تم تسجيل انخفاض طفيف بـ1 بالمائة في الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، مقابل ارتفاع العرض بـ3 بالمائة خلال الفترة ذاتها. ويهيمن العرض من الشقق القديمة بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة للشقق الجديدة.
أما في ما يتعلق بأنماط الشقق، فقد تصدرت الشقق المكوّنة من قاعة جلوس وغرفتين قائمة الطلب، تليها الشقق ذات قاعة جلوس وثلاث غرف بنسبة 32 بالمائة. كما تتركز أكثر المساحات المطلوبة بين 90 و180 مترا مربعا.
وتحتل منطقة المرسى المرتبة الأولى من حيث الطلب بنسبة 20 بالمائة، تليها أريانة بـ11,9 بالمائة، ثم سكرة والحمامات بـ9 بالمائة لكل منهما.
وخلص موقع "مبوب" إلى أنّ هذه المؤشرات تعكس توجّهات سوق العقارات السكنية في تونس وتشكل مرجعا لمتابعة تطور العرض والطلب واتخاذ قرارات مدروسة بخصوص البيع أو الشراء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314292