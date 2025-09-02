النسخة التاسعة لمارطاون الترا ميراج الجريد:350 متسابقا من 28 دولة

توقعت اللجنة المنظمة لماراطون الترا ميراج الجريد في نسخته التاسعة مشاركة 350 متاسبقا من 28 جنسية، مع اطلاق فئة جديدة من السباقات القصيرة قصد مزيد تنويع المشاركات واتاحة الفرصة لفائدة أكبر عدد ممكن من المشاركين على غرار الهواة.



وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء اللجنة المنظمة بالشراكة مع تأمينات بنك تونس العربي الدولي الجهة الراعية للماراطون، بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على الحدث الرياضي الذي ستحتضنه صحراء ولاية توزر من 25 الى 28 سبتمبر الجاري.



وأكد أمير بلقاسم منظم ماراطون الترا ميراج أنّ نسخة هذا العام من السباق تمتاز باضافة سباق مخصص لفئة الهواة في مسلك يمتد على مسافة 25 كلم، مع المحافظة على سباقي 50 كلم و100 كلم، مشيرا الى أنّ اللجنة المنظمة رصدت اقبالا كبيرا على تسجيل المشاركة في سباق 25 كلم.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ نقطة انطلاق الماراطون وقع تغييره، قائلا في ذلك ان الانطلاق سيكون من بحيرة شمسة التي تعد واحدة من أجمل العجائب الطبيعية في صحراء الجريد بدل عنق الجمل بنفطة.ولفت النظر الى أنّ السباق سيكون مؤمنا بدرجة كبيرة خاصة في سباقي 50 و100 كلم وذلك بعد تزويد العدائين المشاركين في هذين الاختصاصين بأجهزة تتبع وتحديد مواقع بالأقمار الصناعية يتيح للمنظمين ولعائلات العدائين المتواجدين بتونس أو بالخارج متابعتهم، ما يمثل اضفاء ثورة تكنولوجية، وفق تعبيره.وخلص الى أنّ تأكيد مشاركة 350 عداء في سباقات الماراطون الثلاثة 25 كلم و50 كلم و100 كلم من 28 جنسية يبرز النجاح المستمر والمتواصل لماراطون الترا ميراج، معتبرا أنّ الأرقام المحققة تجعله أهم تظاهرة رياضية تقام في تونس يشارك فيها رياضيون أجانب سيما وأنّ الماراطون يقام في مناطق صحراوية وليس مناطق ساحلية سياحية.ومن جهته أفاد مهدي المصمودي المدير العام لتأمينات بنك تونس العربي الدولي أنّ ماراطون الترا ميراج الجريد يعد مغامرة انسانية ورياضية استثنائية، مبينا ان مؤسسته تفتخر من موقعها كشريك رئيسي بدعم هذه المبادرة التي تلتقي فيها الرياضة والثقافة والتضامن .وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ شركته تسعى من خلال هذا الحدث الى ترسيخ وتعزيز قيم التشارك وتشجيع الجميع على تحدي الذات.يذكر أنّ ماراطون الترا ميراج الجريد هو سباق وعر يقام سنويا في الصحراء التونسية تحديدا بمنطقة الجريد حيث يواجه المتسابقون فيه درجات حرارة تصل الى 40 درجة مئوية على مسار رملي وأحيانا غير رملي.