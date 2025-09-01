مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني : "خصصنا اعتمادات استثنائية لتحقيق عودة تكوينية مميزة"

قال مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف " لقد خصصنا اعتمادات استثنائية من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه السنة، إذ خصصنا أكثر من 250 بالمائة من الاعتمادات بالمقارنة بما تم "تخصيصه في السنوات الفارطة من أجل تغطية نفقات الصيانة و توفير التجهيزات.







أكّد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، "خصصنا اعتمادات استثنائية من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه السنة". وأفاد أنذ هذه الاعتمادات تجاوزت 250 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات، التّي تمّ رصدها خلال السنوات التكوينية المنقضية، بغاية تغطية نفقات الصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة.كما الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال الندوة الإقليمية الثانية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني، التّي نظمتها الوكالة التونسيّة للتكوين المهني، الأحد، بالمركز القطاعي للتكوين بأريانة، جاهزية مراكز التكوين والمبيتات والمطاعم للعودة التكوينية لخريف 2025.وبين أن من الإجراءات التي تم اتخاذها، التسريع في نسق إنجاز ملفات الصيانة الموجهة، أساسا، لتأمين وجبات الأكل والإقامة اللائقة لطالبي التكوين. وأفاد دعم مختلف المراكز بتجهيزات الإعلامية وآلات النسخ والطباعة لتطوير خدمات التكوين.وأشار إلى أن عدد مواطن التكوين المفتوحة اليوم، تفوق 23750 موطن تكوين، بزيادة بحوالي 10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الفارطة، وهو ما يعكس الديناميكية، التي تعرفها المنظومة التكوينية.وبالإضافة إلى الإختصاصات الجديدة، أكد المسؤول، زيادة عدد الأسرة في المبيتات بأكثر من 1200 سرير جديد، وتقدّم نحو64201 مترشح، إلى غاية يوم 28 أوت 2025، بطالبات تكوين.و أوضح أن الندوات الإقليمية، تندرج في إطار تقييم مدى جاهزية المراكز والمبيتات والمطاعم الراجعة بالنظر للوكالة للعودة التكوينية خريف 2025، كما تأتي هذه الندوات إثر جملة من الزيارات الماراطونية، التّي تم تنظيمها الأسبوع الفارط، على مستوى كل المراكز.من جانبه لفت مدير عام التنسيق والإشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني، مصطفى حسن، لوات، أن العمل متواصل بعد العودة التكوينية لاستكمال تجهيز المراكز والمبيتات والمطاعم.وبين أن "وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبر هياكلها، تسعى في إطار هذه الندوات الإقليمية، إلى الإطلاع على الاستعدادات المادية والبيداغوجية والتنظيمية لضمان انطلاق سنة تكوينية في أحسن الظروف". و"يأتي ذلك في اطار توجه الوزارة للاطلاع على واقع المؤسسات الفرعية للتكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ومتابعتها و تحسين جودة التكوين".كما ترنو الوزارة إلى الرفع من طاقة الاستيعاب و تحسين الخدمة من أجل إعداد موارد بشرية تستجيب لسوق الشغل سواء في تونس أو خارجها.تجدر الإشارة إلى أن الندوة الجهوية الثانية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني، نظمت بمشاركة مراكز التكوين التابعة لولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان وتندرج في اطار سلسلة من الندوات الإقليمية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني.