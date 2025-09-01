Babnet   Latest update 07:45 Tunis

مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني : "خصصنا اعتمادات استثنائية لتحقيق عودة تكوينية مميزة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 06:45 قراءة: 1 د, 56 ث
      
قال مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف " لقد خصصنا اعتمادات  استثنائية  من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه  السنة، إذ خصصنا أكثر من 250 بالمائة من الاعتمادات بالمقارنة بما تم "تخصيصه في السنوات الفارطة من أجل تغطية نفقات الصيانة و توفير التجهيزات.



أكّد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، "خصصنا اعتمادات  استثنائية من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه  السنة". وأفاد أنذ هذه الاعتمادات تجاوزت 250 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات، التّي تمّ رصدها خلال السنوات التكوينية المنقضية، بغاية تغطية نفقات الصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة.


كما الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال الندوة الإقليمية الثانية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني، التّي نظمتها الوكالة التونسيّة للتكوين المهني، الأحد، بالمركز القطاعي للتكوين بأريانة، جاهزية مراكز التكوين والمبيتات والمطاعم للعودة التكوينية لخريف 2025.

وبين أن من الإجراءات التي تم اتخاذها، التسريع في نسق إنجاز ملفات الصيانة الموجهة، أساسا، لتأمين وجبات الأكل والإقامة اللائقة لطالبي  التكوين. وأفاد دعم مختلف المراكز بتجهيزات الإعلامية وآلات النسخ والطباعة لتطوير خدمات التكوين.

وأشار إلى أن عدد مواطن التكوين المفتوحة اليوم، تفوق 23750 موطن تكوين، بزيادة بحوالي 10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الفارطة، وهو ما يعكس الديناميكية، التي تعرفها المنظومة التكوينية.

 وبالإضافة إلى الإختصاصات الجديدة، أكد المسؤول، زيادة عدد الأسرة في المبيتات بأكثر من 1200 سرير جديد، وتقدّم نحو64201 مترشح، إلى غاية يوم 28 أوت 2025، بطالبات تكوين.
 
 و أوضح أن الندوات الإقليمية، تندرج في إطار تقييم مدى جاهزية  المراكز والمبيتات والمطاعم الراجعة بالنظر للوكالة للعودة التكوينية خريف 2025، كما  تأتي هذه الندوات إثر جملة من الزيارات الماراطونية، التّي تم تنظيمها الأسبوع الفارط، على مستوى كل المراكز.

من جانبه لفت مدير عام التنسيق والإشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني، مصطفى حسن، لوات، أن العمل متواصل بعد العودة التكوينية لاستكمال تجهيز المراكز والمبيتات والمطاعم.

 وبين أن "وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبر هياكلها، تسعى في إطار هذه الندوات الإقليمية، إلى الإطلاع على الاستعدادات المادية والبيداغوجية والتنظيمية لضمان انطلاق سنة تكوينية في أحسن الظروف". و"يأتي ذلك في اطار توجه الوزارة للاطلاع على واقع المؤسسات الفرعية للتكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ومتابعتها و تحسين جودة التكوين".

كما ترنو الوزارة إلى الرفع  من طاقة الاستيعاب و تحسين الخدمة من أجل إعداد موارد بشرية تستجيب لسوق الشغل سواء في تونس أو خارجها.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة الجهوية الثانية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني، نظمت  بمشاركة مراكز التكوين التابعة لولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان وتندرج في اطار سلسلة من الندوات الإقليمية لمديري المؤسسات الفرعية للتكوين المهني.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314165


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:59
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet41°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-26
31°-24
30°-23
32°-22
32°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    