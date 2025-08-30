Babnet   Latest update 11:48 Tunis

بطولة إسبانيا - إشبيلية يضم سيزار أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2c9dc6514f2.46856916_eomlpqjhkginf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 10:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن نادي إشبيلية الإسباني امس الجمعة ضم اللاعب سيزار أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.
 وأوضح النادي الأندلسي أن المدافع الإسباني وقع عقدا لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.
 وكان الدولي الإسباني المخضرم، البالغ من العمر 36 عاما، قد شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، كما خاض 11 موسما مع تشلسي الإنقليزي بين عامي 2012 و2023، وشارك خلالها في 508 مباريات.

يذكر أن إشبيلية خسر أول مباراتين له في الليغا الإسباني هذا الموسم، وسيواجه فريق جيرونا يوم الأحد في الجولة الثالثة.


