أعلن نادي إشبيلية الإسباني امس الجمعة ضم اللاعب سيزار أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.

وأوضح النادي الأندلسي أن المدافع الإسباني وقع عقدا لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان الدولي الإسباني المخضرم، البالغ من العمر 36 عاما، قد شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، كما خاض 11 موسما مع تشلسي الإنقليزي بين عامي 2012 و2023، وشارك خلالها في 508 مباريات.





يذكر أن إشبيلية خسر أول مباراتين له في الليغا الإسباني هذا الموسم، وسيواجه فريق جيرونا يوم الأحد في الجولة الثالثة.