جلسة عمل بوزارة الفلاحة لمتابعة تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية وضبط الأسعار
انعقدت أمس الجمعة بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تجمع ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية.
استعراض المخزونات وخطة التزويد
وخلال الجلسة، تمّت مناقشة المخزونات المتوفرة من مختلف المواد الفلاحية الأساسية، مع التأكيد على أهمية ضمان توازن السوق والتحكم في الأسعار بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، ويضمن مردودية الفلاحين من جهة أخرى.
