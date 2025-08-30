Babnet   Latest update 08:21 Tunis

جلسة عمل بوزارة الفلاحة لمتابعة تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية وضبط الأسعار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625ae3fd08ae87.55481061_mnlkiogjphfqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 08:21
      
انعقدت أمس الجمعة بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تجمع ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية.

استعراض المخزونات وخطة التزويد


وخلال الجلسة، تمّت مناقشة المخزونات المتوفرة من مختلف المواد الفلاحية الأساسية، مع التأكيد على أهمية ضمان توازن السوق والتحكم في الأسعار بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، ويضمن مردودية الفلاحين من جهة أخرى.


تعزيز التنسيق بين الهياكل

كما تم التطرق إلى خطة عمل مشتركة ترمي إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية، وذلك بهدف التدخل السريع عند الحاجة وتوفير الكميات الضرورية من المواد الفلاحية في مختلف جهات البلاد.

تشجيع الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

وأكد هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزارة الفلاحة، على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وتثمينه للحد من التوريد وضمان ديمومة التزويد. كما شدّد على أهمية ترشيد استغلال الموارد المائية خاصة في الزراعات الأكثر استهلاكاً للمياه، داعياً إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات لضمان انتظام التزويد واستقرار المنظومات الفلاحية.


