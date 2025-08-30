Babnet   Latest update 08:21 Tunis

مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المغربي 2-3 وينهي مشاركته في المركز الاخير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025
      
انهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 عاما مشاركته في بطولة العالم الجارية حاليا بالصين في المركز الرابع والعشرين والاخير اثر خسارته امام نظيره المغربي بنتيجة 2-3 (25-27 و26-24 و23-25 و25-22 و12-15) في المباراة التي اقيمت صباح اليوم السبت لحساب الدور الترتيبي.
ولم يعرف السداسي التونسي خلال هذا المونديال الا الخسارة بعدما انهى الدور الاول ضمن المجموعة الرابعة في المركز الاخير بخمس هزائم متتالية أمام أوكرانيا وايطاليا وفرنسا والأرجنتين وأندونيسيا قبل ان ينهزم في الادوار الترتيبية ايضا امام كندا وكولومبيا والمغرب.
 


السبت 30 أوت 2025 | 7 ربيع الأول 1447
تونس
