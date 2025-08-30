معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أوت 2025 يستقر عند 7.50% للشهر الخامس على التوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر أوت 2025 في حدود 7،50 بالمائة وذلك للشهر الخامس على التوالي، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.



وقد شهدت نسبة الفائدة في السوق النقدية منذ بداية السنة منحى تنازليا لتتحول من 7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري الى 7،91 بالمائة في مارس لتستقر عند مستوى 7،50 بالمائة في الفترة الممتدة بين افريل وأوت 2025.

