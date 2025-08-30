Babnet   Latest update 06:41 Tunis

وزير التربية يدعو المندوبين الجهويين الى انجاح العودة المدرسية وتوفير فضاء تربوي لائق ونظيف

Publié le Samedi 30 Août 2025 - 06:41
      
أكد وزير التربية، نور الدين النوري، الجمعة، أنّ نجاح العودة المدرسية رهين مواصلة التنسيق المستمر والتناغم والانسجام بين مختلف هياكل الوزارة على المستوى المركزي والجهوي. كما أكّد انه يتعين توفير فضاء تربوية لاحق وتوفير المياه الصالحة للشرب في كل المؤسسات.

وشدد في كلمة القاها، في مستهل أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، الدور المحوري المنوط بعهدة المندوب الجهوي باعتباره فاعلا تربويا يساهم في صياغة المقاربات الاستراتيجية للوزارة وإعداد مشاريع ذات جدوى قابلة للتحقيق على المستوى الجهوي.



وثمن إسهام المندوب الجهوي للتربية، الجلي في إنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية والمناسبات المدرسية والتربوية على غرار افتتاح السنة الدراسية خدمة للتّلميذ في كل الجهات وضمانا لمؤسسة تربوية جاذبة ذات مردودية ونجاعة.

ودعا الوزيرالى معالجة الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتنظيم حركة النُقل بما يضمن التوازن الجهوي في توزيع الإطارات التربوية، ومتابعة نسق الأشغال الجارية للاحداثات ومشاريع الصيانة ومواصلة تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات التعليمية والأثاث المدرسي في الآجال المحددة.

كما أكد بالمناسبة مزيد العناية بالخدمات المدرسية، وخاصة ما يتعلّق منها بتهيئة وصيانة المطاعم المدرسية ومواصلة تجهيزها بالمعدات الضرورية لضمان ظروف لائقة لأبنائنا التلاميذ وتوفير الاعاشة بالجودة المطلوبة.

ودعا المندوبين الجهويين إلى تنظيم العمل انطلاقا من جداول الأوقات وصولًا إلى المناهج الدراسية وآليات التقييم العناية اللازم وتلبية كل ما يقتضيه تجويد العملية التعليمية من وسائل بيداغوجية وتجهيزات وتوفير الماء الصالح للشراب للمدراس وتوفير فضاء مدرسي نظيف ولائق .

وقامت كل من المديرة العامة للمرحلة الابتدائية، نادية العياري، والمكلفة بتسيير الادارة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، ريم المعروفي، بتقديم عرض مشترك حول أهم مقومات نجاح الاستعدادات المرتبطة بالعودة المدرسية في المجال البيداغوجي.

وتضمن برنامج الندوة عرضا قدمه المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اسكندر اغنية، حول المستجدات في المنظومات المعلوماتية للوزارة من بوابات الكترونية وتطبيقات ومنصات رقمية.

واكد في السياق دور الإعلام المدرسي في تعزيز التواصل والاتصال الداخلي بين المستوى المركزي والجهوي وفيما بين المؤسسات التربوية، مع بيان آليات التنسيق بين المندوبيات الجهوية والمصالح التقنية للمركز في معالجة ملفات الترسيم والتوزيع الآلي للتلاميذ.

وقدم المكلف بتسيير الادارة العامة للشؤون المالية نور الدين غمام، عرضا حول مدى تقدم نسق خلاص المستحقات المالية وضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المستوجبة له ضمانا لإيفاء الوزارة بالتزاماتها في آجالها المرسومة، مع التأكيد على استحثاث القيام بالإجراءات الادارية والمالية في مواعيدها المحددة.

واستعرض المدير العام للبناءات والتجهيز أنيس الكوكي تقدم الانجازات المتعلقة بأشغال البناءات والصيانة والتجهيز بكل المندوبيات الجهوية دون استثناء، إضافة إلى المشاريع التي ستتواصل طيلة السنة المبرمجة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.



