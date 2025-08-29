مباراة ودية: فوز اتحاد تطاوين على الفريق الثاني للترجي الجرجيسي 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1f8f87837c9.90706669_hmqgfjlikpnoe.jpg width=100 align=left border=0>

فاز اتحاد تطاوين على الفريق الثاني للترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن آخر استعداداته لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وجاءت ثنائية اتحاد تطاوين في اللقاء الذي دار بملعب نجيب الخطاب عن طريق حسن الشلي.

يذكر أنّ اتحاد تطاوين سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025 - 2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس و أمل حمام سوسة.

