Babnet   Latest update 20:36 Tunis

مباراة ودية: فوز اتحاد تطاوين على الفريق الثاني للترجي الجرجيسي 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1f8f87837c9.90706669_hmqgfjlikpnoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 19:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
 فاز اتحاد تطاوين على الفريق الثاني للترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن آخر استعداداته لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وجاءت ثنائية اتحاد تطاوين في اللقاء الذي دار بملعب نجيب الخطاب عن طريق حسن الشلي.
يذكر أنّ اتحاد تطاوين سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025 - 2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس و أمل حمام سوسة.

ر/سمس 

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314083


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    