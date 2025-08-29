بنزرت: إقرار إجراءات عملية عاجلة لفض الإشكاليات العقارية المعطلة لمشروع القرية الحرفية بسجنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1c400d77352.06940296_iokhjmgnqeplf.jpg width=100 align=left border=0>

نظرت جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، في مجمل الحلول العملية التي من شأنها التسريع في إنجاز مشروع القرية الحرفية بسجنان، ومشروع إحداث مركز للمنتوجات المحلية بالمنطقة المقترح من قبل مصالح وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية، علاوة على بقية الإجراءات الكفيلة بتثمين هذه الصناعة والموروث التقليدي التونسي المدرج ضمن التراث اللامادي لليونسكو.



واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على اشغال الجلسة، حرص جميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيافي على التسريع في انجاز مختلف البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين ظروف العيش والنهوض بمختلف معتمديات الولاية ولاسيما منها المعتمديات ذات الأولوية ومن بينها معتمدية سجنان.

