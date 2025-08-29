بنزرت: إقرار إجراءات عملية عاجلة لفض الإشكاليات العقارية المعطلة لمشروع القرية الحرفية بسجنان
نظرت جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، في مجمل الحلول العملية التي من شأنها التسريع في إنجاز مشروع القرية الحرفية بسجنان، ومشروع إحداث مركز للمنتوجات المحلية بالمنطقة المقترح من قبل مصالح وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية، علاوة على بقية الإجراءات الكفيلة بتثمين هذه الصناعة والموروث التقليدي التونسي المدرج ضمن التراث اللامادي لليونسكو.
واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على اشغال الجلسة، حرص جميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيافي على التسريع في انجاز مختلف البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين ظروف العيش والنهوض بمختلف معتمديات الولاية ولاسيما منها المعتمديات ذات الأولوية ومن بينها معتمدية سجنان.
واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على اشغال الجلسة، حرص جميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيافي على التسريع في انجاز مختلف البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين ظروف العيش والنهوض بمختلف معتمديات الولاية ولاسيما منها المعتمديات ذات الأولوية ومن بينها معتمدية سجنان.
وأضاف أن العمل جار وبنسق عال لفض الاشكال العقاري المعطل لمشروع القرية الحرفية بالمنطقة نظرا لأهميتها في مزيد تثمين صناعة الفخار بسجنان ودوره في تحسين أوجه التنمية بالمنطقة ومحيطها وجودة الحياة لدى الحرفيات والحرفيين وجميع المتساكنين.
كما تناولت الجلسة عرض مقترح إحداث مركز للمنتوجات المحلية بالمنطقة بفضاء محطة الارتال بالمنطقة يضم ورشات حية، ومتحفا وفضاءات عرض تجارية وفضاءات خارجية للترويج ومتحف رقمي، وتنجز هذا المركز مصالح وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية التي تتولى التنسيق مع مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة النقل لاعداد ملف متكامل في الغرض على ان يتم التداول فيه تباعا ضمن جلسات قطاعية لتهيئة ظروف ملائمة لإنجاز للمشروع.
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الإجراءات الاجتماعية الداعمة للحرفيين والحرفيات بالمنطقة، وتنشيطها ضمن المسالك السياحية المحلية والجهوية والوطنية ولاسيما الدولية، خاصة وانها تستعد لاحتضان الدورة التاسيسية الأولى للمهرجان الدولي للفخار بسجنان، علاوة على الانطلاق في تنفيذ إجراءات مشروع تشوير طريق اليونسكو بالتنسيق مع بلدية المكان .
يشار إلى أن الجلسة التأمت بحضور ممثلي السلط المحلية والبلدية والمجلسين المحلي والجهوي وكل من المديرة العامة للتراث والمديرة العامة لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والمديرة العامة لمركز الفنون والثقافة بقصر السعيد ومدير المركز الوطني للخزف الفني وثلة من ممثلي المصالح الجهوية والمحلية ذات الصلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314068