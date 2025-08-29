Babnet   Latest update 17:31 Tunis

بنزرت: إقرار إجراءات عملية عاجلة لفض الإشكاليات العقارية المعطلة لمشروع القرية الحرفية بسجنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1c400d77352.06940296_iokhjmgnqeplf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 16:14 قراءة: 1 د, 28 ث
      
نظرت جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، في مجمل الحلول العملية التي من شأنها التسريع في إنجاز مشروع القرية الحرفية بسجنان، ومشروع إحداث مركز للمنتوجات المحلية بالمنطقة المقترح من قبل مصالح وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية، علاوة على بقية الإجراءات الكفيلة بتثمين هذه الصناعة والموروث التقليدي التونسي المدرج ضمن التراث اللامادي لليونسكو.

    واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على اشغال الجلسة، حرص  جميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيافي على التسريع في انجاز مختلف البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين ظروف العيش والنهوض بمختلف معتمديات الولاية  ولاسيما منها المعتمديات ذات الأولوية ومن بينها معتمدية سجنان.

    وأضاف أن العمل جار وبنسق عال لفض الاشكال العقاري المعطل لمشروع القرية الحرفية بالمنطقة نظرا لأهميتها  في مزيد تثمين صناعة الفخار بسجنان ودوره في تحسين أوجه التنمية بالمنطقة ومحيطها وجودة الحياة لدى الحرفيات والحرفيين  وجميع المتساكنين.


    كما تناولت الجلسة عرض مقترح إحداث مركز للمنتوجات المحلية بالمنطقة  بفضاء محطة الارتال بالمنطقة يضم ورشات حية، ومتحفا وفضاءات عرض تجارية وفضاءات خارجية للترويج ومتحف رقمي، وتنجز هذا المركز مصالح وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية التي تتولى التنسيق مع مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة النقل لاعداد ملف متكامل في الغرض على ان يتم التداول فيه تباعا ضمن جلسات قطاعية لتهيئة ظروف ملائمة لإنجاز للمشروع.
كما تم التأكيد على أهمية  تفعيل الإجراءات الاجتماعية الداعمة للحرفيين والحرفيات بالمنطقة، وتنشيطها ضمن المسالك السياحية المحلية والجهوية والوطنية ولاسيما الدولية، خاصة وانها تستعد لاحتضان الدورة التاسيسية الأولى للمهرجان الدولي للفخار بسجنان، علاوة على الانطلاق في تنفيذ إجراءات مشروع تشوير طريق اليونسكو بالتنسيق مع بلدية المكان .
يشار إلى أن الجلسة التأمت بحضور ممثلي السلط المحلية والبلدية والمجلسين المحلي والجهوي وكل من المديرة العامة للتراث والمديرة العامة لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والمديرة العامة لمركز الفنون والثقافة بقصر السعيد ومدير المركز الوطني للخزف الفني  وثلة من ممثلي المصالح الجهوية والمحلية ذات الصلة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314068


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    