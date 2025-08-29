Babnet   Latest update 08:13 Tunis

المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم سهرة فلكية مفتوحة للعموم الاحد 7 سبتمبر 2025 لمتابعة ظاهرة خسوف القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d2e25e104dce8.82242862_hniekgqmlpojf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 07:08
      
ينظم معهد الوطني للرصد الجوي، سهرة فلكية مفتوحة للعموم يوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، بمقره المركزي للمعهد بالحي الأولمبي، تحت عنوان "علم الفلك للجميع".

وأعلن المعهد أنّ هذه السهرة، التي ستنطلق من الساعة السادسة والنصف مساء وتتواصل إلى غاية العاشرة ليلاً، تأتي في إطار متابعة ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي تسجلها تونس.



وبين أنّ السهرة تتضمن شرح الظاهرة الفلكية، الخسوف الكلي للقمر، ورصد القمر أثناء الخسوف، الى جانب متابعة بعض الأجرام السماوية مثل كوكب زحل، ومجرة المرأة المسلسلة (أندروميدا)، ومجرة المثلث.

وتنطلق ظاهرة الخسوف على الساعة الرابعة و28 دقيقة بعد الزوال، بتوقيت تونس وتكون ذروة الخسوف الكلي للقمر، بداية من الساعة السابعة و11 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي على ان ينتهي على الساعة التاسعة و55 دقيقة ليل،ا بتوقيت تونس عندما يغادر القمر أخيرا منطقة شبه الظل. 

ويأتي هذا النشاط في إطار انفتاح المعهد على العموم ونشر الثقافة العلمية والفلكية، علما وان مدينة العلوم، ستنظم، بدورها، سهرة فلكية، الاحد 7 سبتمبر القادم، لمشاهدة الخسوف الكلي للقمر.


الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
تونس
