المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم سهرة فلكية مفتوحة للعموم الاحد 7 سبتمبر 2025 لمتابعة ظاهرة خسوف القمر

ينظم معهد الوطني للرصد الجوي، سهرة فلكية مفتوحة للعموم يوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، بمقره المركزي للمعهد بالحي الأولمبي، تحت عنوان "علم الفلك للجميع".



وأعلن المعهد أنّ هذه السهرة، التي ستنطلق من الساعة السادسة والنصف مساء وتتواصل إلى غاية العاشرة ليلاً، تأتي في إطار متابعة ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي تسجلها تونس.

