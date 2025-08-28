اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات تصادق على عمليات استثمار بقيمة جملية تقدر ب 4ر16 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، اليوم الخميس، في جلستها الثامنة لسنة 2025، على عمليات استثمار بقيمة جملية تقدر ب 4ر16 مليون دينار

وستشمل الاستثمارت المصادق عليها، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كلا من القطاع الفلاحي وتربية الأحياء المائية وذلك في كل من ولايات المنستير وصفاقس وسوسة

كما صادقت اللجنة على إسناد قرضين عقاريين لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 9ر13 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية ناهزت 311 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها