نابل: انتشار الذبابة المتوسطية للفواكه يهدّد صابة القوارص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6190ddbda05d41.23735129_efjilonpkqhmg.jpg width=100 align=left border=0>

حذّر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله، من خطورة انتشار الذبابة المتوسطية للفواكه الذي يهدّد صابة القوارص لهذا الموسم، سيما وأن المصالح المعنية لم تنطلق بعد في عملية المداواة رغم اقتراب موسم جني الأصناف المبكرة من القوارص (خلال أسبوعين).

وأوضح عون الله، في تصريح لصحفية (وات)، اليوم الخميس، أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دأبت خلال المواسم الفارطة على مداواة هذه الحشرة ما مكّن من تقليص الخسائر (تراوحت بين 5 و10 بالمائة)، إلّا ان عدم مداواتها، إلى حد الآن خلال الموسم الحالي قد يزيد من نسبة الخسائر التي يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة.

وأكد على ضرورة التسريع في مداواة هذه الحشرة للتقليص من تكاثرها باعتبار تأثيرها على جودة وكمية الإنتاج، لافتا إلى أن المجمع المهني المشترك لم يتدخل خلال الموسم الحالي بجلب المصائد التي تعد من أبرز الحلول للحد من خطورة ذبابة القوارص، علما أن هذه المصائد تحتوي مبيدات توضع في كل شجرة برتقال لاستقطاب الذبابة والقضاء عليها.

