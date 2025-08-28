Babnet   Latest update 21:10 Tunis

نابل: انتشار الذبابة المتوسطية للفواكه يهدّد صابة القوارص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6190ddbda05d41.23735129_efjilonpkqhmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 20:08
      
 حذّر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله، من خطورة انتشار الذبابة المتوسطية للفواكه الذي يهدّد صابة القوارص لهذا الموسم، سيما وأن المصالح المعنية لم تنطلق بعد في عملية المداواة رغم اقتراب موسم جني الأصناف المبكرة من القوارص (خلال أسبوعين).
وأوضح عون الله، في تصريح لصحفية (وات)، اليوم الخميس، أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دأبت خلال المواسم الفارطة على مداواة هذه الحشرة ما مكّن من تقليص الخسائر (تراوحت بين 5 و10 بالمائة)، إلّا ان عدم مداواتها، إلى حد الآن خلال الموسم الحالي قد يزيد من نسبة الخسائر التي يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة.
وأكد على ضرورة التسريع في مداواة هذه الحشرة للتقليص من تكاثرها باعتبار تأثيرها على جودة وكمية الإنتاج، لافتا إلى أن المجمع المهني المشترك لم يتدخل خلال الموسم الحالي بجلب المصائد التي تعد من أبرز الحلول للحد من خطورة ذبابة القوارص، علما أن هذه المصائد تحتوي مبيدات توضع في كل شجرة برتقال لاستقطاب الذبابة والقضاء عليها.  

وأشار، في سياق متصل، إلى الإشكاليات التي يعاني منها منتجو القوارص ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرا لتضاعف أسعار الأدوية ونقص مياه الري، وإلى تراجع نصيب ولاية نابل من مياه الشمال لإحياء غابة القوارص التي كانت تمسح حوالي 90 مليون متر مكعب وأصبحت لا تتجاوز 7 ملايين متر مكعب.

ودعا إلى مزيد العناية بقطاع القوارص الذي يشكو التهميش، وإلى وضع استراتيجية واعتماد منوال تنموي جديد للحفاظ على القطاع الذي يوفر سنويا 3 ملايين يوم عمل ومورد رزق قار لحوالي 25 الف عائلة، مشدّدا على أهمية منظومة القوارص التي تمثل 25 بالمائة من الإنتاج الجملي للغلال.
ولاحظ أنه من المتوقع أن تسجل صابة القوارص لهذا الموسم تراجعا على المستوى الوطني بإنتاج حوالي 320 ألف مقابل إنتاج 380 ألف طن خلال الموسم الفارط الذي تصدّرت خلاله ولاية نابل ترتيب الولايات بإنتاج 272 الف طن من القوارص مساهمة بنسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني، علما أنّها تساهم بـ90 بالمائة من الكميات المصدرة من البرتقال المالطي.


Babnet

