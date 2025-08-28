Babnet   Latest update 17:43 Tunis

النادي البنزرتي: جلسة عامة عادية وأخرى انتخابية يوم 29 سبتمر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 17:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي اليوم الخميس انه تقرر عقد جلسة عامة عادية وأخرى انتخابية يوم الاثنين 29 سبتمبر القادم.
وأوردت في بلاغ على الصفحة الرسمية للفريق أنّ برنامج الجلسة العامة العادية يشتمل على عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وذلك قبل الشروع في انتخاب هيئة مديرة جديدة للمدة النيابية 2025-2026 و 2026-2027.
وبيّنت أنّ باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة سيفتتح يوم غد الجمعة 29 أوت 2025 ويستمر الى غاية 24 سبتمبرالمقبل مسيرة إلى وجوب أن تكون القائمة المترشحة مؤلفة من 4 أعضاء.

ونوّهت الى أنّه في حال استحالة عقد الجلسة العامة العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني فانّه ستعقد جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوما من التاريخ المحدد للجلسة الأولى.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314027


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
16:01
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet38°
30° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
33°-26
33°-24
33°-22
41°-24
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    