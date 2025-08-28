النادي البنزرتي: جلسة عامة عادية وأخرى انتخابية يوم 29 سبتمر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي اليوم الخميس انه تقرر عقد جلسة عامة عادية وأخرى انتخابية يوم الاثنين 29 سبتمبر القادم.

وأوردت في بلاغ على الصفحة الرسمية للفريق أنّ برنامج الجلسة العامة العادية يشتمل على عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وذلك قبل الشروع في انتخاب هيئة مديرة جديدة للمدة النيابية 2025-2026 و 2026-2027.

وبيّنت أنّ باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة سيفتتح يوم غد الجمعة 29 أوت 2025 ويستمر الى غاية 24 سبتمبرالمقبل مسيرة إلى وجوب أن تكون القائمة المترشحة مؤلفة من 4 أعضاء.





ونوّهت الى أنّه في حال استحالة عقد الجلسة العامة العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني فانّه ستعقد جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوما من التاريخ المحدد للجلسة الأولى.