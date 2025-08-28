إطلاق حملة التبرعات في الجهات لفائدة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزّة بداية من اليوم

ذكرت هيئة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزّة في بيان اليوم الخميس، أنّ حملة جمع التبرعات المادية من مختلف الجهات لفائدة الأسطول بدأت اليوم الخميس وانطلقت من ولاية بنزرت ليوم واحد فقط بمقرّ فرع الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.



يشار إلى أنّ أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزّة قد افتتح يوم الجمعة الماضي 22 أوت 2025 حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، فلسطين.



وأوضح بهذا الخصوص على صفحته على منصة "فايسبوك"، أن حملة التّبرعات تمتد من يوم الجمعة 22 اوت 2025 إلى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بدخول الغاية مضيفا أن التبرعات تقبل يوميا بمقر حملة الاسطول الكائن ب:61 شارع المحطة تونس العاصمة من الساعة صباحا ( 09.00) إلى الساعة السابعة مساء (19.00).وذكّر عضو هيئة التسيير غسّان بوغديري في فيديو على صفحة الأسطول ب"فايسبوك" أنّ هذه المبادرة توسّعت لتصبح "أسطولا عالميّا" حيث تشمل متطوّعين من 44 دولة، ملاحظا أنّها غير مموّلة من الحكومات.وكانت لجنة أسطول الصمود المغاربي أوضحت في بيان سابق أنها تتولى قيادة التحرك من جانب الدّول المغاربية، مع تشكيل عدد من اللجان المختصة التي تعمل على تنظيم الجوانب اللوجستية والإعلامية والحقوقية للحملة.وقد أعلن أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة مطلع الشهر الجاري في بيان عن انطلاق الاستعدادات اللوجستية للإبحار نحو القطاع على أن يكون الانطلاق من إسبانيا يوم 31 أوت 2025 ومن تونس يوم 4 سبتمبر 2025 بمشاركة ناشطين من 44 دولة.وأكد الأسطول في بيان أنّ هذه الدعوة تأتي انصهارًا مع الزّخم العالمي المناصرِ للقضية الفلسطينية وللصمودِ الأسطوريِّ للشعب الفلسطيني فوق أرضه، مشدّدا على أنّها مبادرة لتأكيد رفض الحرب الصهيونية الوحشية على غزّة وتأكيدا لشعار "ماضون إلى غزّةَ برًّا و بحرًا وجوًّا".كما أعلنت تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين"، في ندوة صحفية يوم 16 جويلية الماضي، عن انطلاق الاستعدادات العملية واللوجستية لمشاركة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، في العملية البحرية المشتركة الثانية ضمن أسطول الصمود العالمي، وهي مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبر البحر، بمشاركة منظمات ومبادرات مدنية من عدة دول حول العالم.ويأتي هذا التحرك ضمن تنسيق دولي يضم شركاء سابقين في أسطول الحرية في إطار ما وصفوه بـ"الممارسة المشتركة العابرة للقارات التي توحّد الجهود وتعمّق مسار المقاومة المدنية ضد الاحتلال والحصار، وضد سياسات التواطؤ الإقليمي والدولي".وقافلة الصمود هي مبادرة إنسانية برية انطلقت من تونس باتجاه رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزّة عبر الأراضي الليبية والمصرية يوم 9 جوان الماضي وضمّت حوال 1500 شخص أغلبهم من تونس، ولم تتمكّن القافلة من تجاوز الحدود اللّيبية نحو مصر بحجة عدم حصولها على تصريح دخول.