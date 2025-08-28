الكاف: ضبط الاستعدادات اللازمة في مختلف المجالات لمجابهة التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف، خلال اجتماعها المنعقد، أمس الاربعاء، بمقر الولاية، جملة من الإجراءات، وضبطت مختلف الاستعدادات بهدف التوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة.

وشملت التوصيات تحديد النقاط الزرقاء بالجهة، ومعاينتها ميدانيا، ومعالجتها بالتنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة، و التدخل العاجل في النقاط السوداء، ورفع الفضلات المتراكمة من أتربة وفواضل بناء بحواشي الأودية وبقنوات تصريف مياه الأمطار، وتكثيف حملات الردع للتقليص من السلوكيات المخلة بالبيئة والمحيط.

كما تمت الدعوة، بالمناسبة، إلى تفقد وإختبار جاهزية كل المعدات والإمكانيات المادية والبشرية المضمنة بالمخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ووضعها على أهبة الإستعداد لإستغلالها عند الحاجة، فضلا عن مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وكافة أعضاء اللجنة الجهوية للوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف بخصوص الوسائل المادية والبشرية واللوجستية من أجل التدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين كلما إقتضت الحاجة.

