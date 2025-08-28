الكاف: ضبط الاستعدادات اللازمة في مختلف المجالات لمجابهة التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة
أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف، خلال اجتماعها المنعقد، أمس الاربعاء، بمقر الولاية، جملة من الإجراءات، وضبطت مختلف الاستعدادات بهدف التوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة.
وشملت التوصيات تحديد النقاط الزرقاء بالجهة، ومعاينتها ميدانيا، ومعالجتها بالتنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة، و التدخل العاجل في النقاط السوداء، ورفع الفضلات المتراكمة من أتربة وفواضل بناء بحواشي الأودية وبقنوات تصريف مياه الأمطار، وتكثيف حملات الردع للتقليص من السلوكيات المخلة بالبيئة والمحيط.
كما تمت الدعوة، بالمناسبة، إلى تفقد وإختبار جاهزية كل المعدات والإمكانيات المادية والبشرية المضمنة بالمخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ووضعها على أهبة الإستعداد لإستغلالها عند الحاجة، فضلا عن مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وكافة أعضاء اللجنة الجهوية للوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف بخصوص الوسائل المادية والبشرية واللوجستية من أجل التدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين كلما إقتضت الحاجة.
وفي سياق متصل، تمت المطالبة بالتحيين الدوري للمخطّطات الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث، واستشراف التدخلات العاجلة وفقا لمقاربة تقوم على الإستباق والمتابعة المستمرة، والحرص على جاهزية الإطارات والأعوان وفرق الإستمرار خلال وخارج أوقات العمل الإداري، وضمان سرعة التواصل والإتصال بين كافة الأطراف، بما يضمن سرعة وحسن التدخل عند الضرورة، مع الحرص على جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وحواشي الطرقات، والتركيز على قنوات تصريف المياه المستعملة ومياه السيلان، وتنظيف وجهر البالوعات والمنشآت المائية.
وتم توجيه الدعوة إلى أخذ الإحتياطات اللازمة لصيانة شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكات التطهير والإتصالات لتفادي الإنقطاعات، ورفع نسق العمل الميداني، والتدخل الفوري لفض الإشكاليات المطروحة، والتأكيد على استمرار مراقبة وتفقد السدود والبحيرات الجبلية، ومتابعة ارتفاع منسوب المياه بها وخاصة الموجودة قرب المدن او التجمعات السكنية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تركيز الجهود على تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المباني والمساكن المهدّدة بالفيضانات والإنزلاقات والآيلة للسقوط بمختلف معتمديات الولاية، والى تحيين المخزون المتوفر لدى الإتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي من مواد غذائية، وأغطية، وحشايا، وملابس، والى تفقد مراكز الإيواء وتحسينها، مع دعوة مصالح التجارة الى توفير مخزون إحتياطي من المواد الاستهلاكية الضرورية.
أما في الجانب الصحي، فستتم العناية الخاصة بمرضى القصور الكلوي، وتحسين الخدمات المقدمة لهم خاصة في ما يتعلق بتنقلهم من أماكن سكناهم إلى وحدة العلاج بالمستشفى الجهوي بالكاف.
وتمت بالمناسبة أيضا دعوة العمد إلى تحسيس منظوريهم وخاصة منهم المتساكنين على ضفاف الأودية والمناطق المهددة بالفيضانات، بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات المستوجبة لتفادي أخطار التقلبات المناخية.
