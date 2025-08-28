انطلاق حملة بيئية لتنظيف شاطىء قمرت تحت شعار 'عينك على البحر '

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b02aa3e4da53.77022649_nkfeihjqmglpo.jpg width=100 align=left border=0>

تحت شعار' عينك على البحر' تنطلق اليوم الخميس حملة بيئية لتنظيف شاطىء قمرت الضاحية الشمالية للعاصمة من الساعة الرابعة الى الخامسة والنصف بعد الظهر .



وترمي هذه المبادرة التي تنظمها جمعية الموسى الأزرق بالتعاون مع شركة عالمية مختصة في توزيع المحروقات في تونس لتحسيس عموم المواطنين بخصوص تفاقم ظاهرة التلوث وخاصة لزيادة ظاهرة تلوث مادة البلاستيك ذو الابعاد البيئية السلبية على المحيط البحري الذي بلغ مستويات محيرة .

