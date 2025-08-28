Babnet   Latest update 11:54 Tunis

انطلاق حملة بيئية لتنظيف شاطىء قمرت تحت شعار 'عينك على البحر '

Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
تحت شعار' عينك على البحر' تنطلق اليوم الخميس حملة بيئية لتنظيف شاطىء قمرت الضاحية الشمالية للعاصمة من الساعة الرابعة الى الخامسة والنصف بعد الظهر .

وترمي هذه المبادرة التي تنظمها جمعية الموسى الأزرق بالتعاون مع شركة عالمية مختصة في توزيع المحروقات في تونس لتحسيس عموم المواطنين بخصوص تفاقم ظاهرة التلوث وخاصة لزيادة ظاهرة تلوث مادة البلاستيك ذو الابعاد البيئية السلبية على المحيط البحري الذي بلغ مستويات محيرة .



ودعت الجمعية الشباب والكهول الى الانضمام الى هذه البادرة البيئية من أجل تنظيف شاطىء قمرت من كل مظاهر التلوث وبالتالي تقليص تلوث الشاطىء وتوفير مستقبلا مناطق بحرية أكثر نظافة .

وأفادت الجمعية، بأن هذه المبادرة تنصهر في اطار الحملة التحسيسية لمنظمة الامم المتحدة ووزارة البيئة الهادفة الى تشجيع وحفز المواطنين على المشاركة في تظاهرات طوعية ذات بعد بيئي وجمع الفضلات .


