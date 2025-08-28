Babnet   Latest update 11:54 Tunis

خزندار: القبض على مفتش عنه متلبّسًا بالسطو على المنازل

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، مؤخرًا، من إيقاف مفتش عنه من ذوي السوابق العدلية تخصّص في السطو على المنازل وسرقة محتوياتها.

وقد تم ضبط المشتبه به متلبسًا أثناء محاولته خلع منزل لنهبه، حيث اعترف بما نُسب إليه خلال التحقيقات الأولية.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض في انتظار إحالته على القضاء.


الخميس 28 أوت 2025
