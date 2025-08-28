خزندار: القبض على مفتش عنه متلبّسًا بالسطو على المنازل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، مؤخرًا، من إيقاف مفتش عنه من ذوي السوابق العدلية تخصّص في السطو على المنازل وسرقة محتوياتها.



وقد تم ضبط المشتبه به متلبسًا أثناء محاولته خلع منزل لنهبه، حيث اعترف بما نُسب إليه خلال التحقيقات الأولية.

