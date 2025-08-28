Babnet   Latest update 10:11 Tunis

طلبة من كلية الطب بسوسة يشاركون في برنامج تكويني في مجال الطب الصيني التقليدي بالصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b01344471bf9.35588707_onljkpgqfimeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
(من مبعوث وات هادي الحريزي)- شاركت مؤخرا مجموعة من الطلبة التونسيين والطالبات التونسيات من كلية الطب بسوسة في برنامج تكويني في مجال الطب الصيني التقليدي، وفق ما أعلنته السفارة التونسية ببكين.
وأوضحت السفارة التونسية ببكين في بلاغ لها، ان البرنامج التكويني في مجال الطب الصيني التقليدي قد اقيم بمدينتي "بكين" و"تيانجين" الصينيتين في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي و العلمي والثقافي بين تونس والصين.
وذكرت السفارة ان البرنامج قد مثل فرصة هامةً لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التكوين الطبي ولمزيد اثراء معارف الطلبة التونسيين الذين عبّروا عن اعجابهم بهذه التجربة.

وأعربت السفارة التونسية عن تشجيعها لطلبة الطب التونسيين اثر نجاح مشاركتهم في إعطاء صورة مشرقة ومشرفة لتونس.

 


Babnet

