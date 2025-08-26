"شركة طنكماد بالصخيرة تعد المخزن والشاحن الوحيد لبترول الفيول بكامل ولايات الجمهورية " (رئيس محطة طنكماد بالصخيرة).

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae3189c8a561.97398898_khlmngopiqefj.jpg width=100 align=left border=0>

وات - تحرير هادية بوصرصار - تعد شركة خزن المواد البترولية ومشتقاتها لحساب الغير، المنتصبة بالمنطقة الصناعية الصخيرة، "طنكماد"، المخزن والشاحن الوحيد لبترول "الفيول "، للمعامل الكبرى بكامل الجمهورية، وفق ما أكده رئيس محطة "طنكماد "، بالصخيرة، هشام معلول، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مهمة "أضواء على الجهات "، التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع برنامج دعم الإعلام التونسي.

وأضاف، أن "بترول الفيول، الذي كان موجودا في بنزرت، وتم إلغاءه ليصبح حكرا على شركة طانكماد بالصخيرة، ملوثا جدا، ويتطلب جهدا كبيرا وخدمة دقيقة".

وذكر أن "من أبرز تحديات شركة طنكماد، هو التوسعة التي تشتغل عليه منذ 2007، حيث سيتم في آخر السنة الحالية، إستكمال المشروع الخامس للتوسعة، لتبلغ طاقة تخزين الشركة 640 ألف متر مكعب، بعد أن قفزت من 292 الف متر مكعب إلى 590 الف متر مكعب حاليا،

