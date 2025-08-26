Babnet   Latest update 23:28 Tunis

"شركة طنكماد بالصخيرة تعد المخزن والشاحن الوحيد لبترول الفيول بكامل ولايات الجمهورية " (رئيس محطة طنكماد بالصخيرة).

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae3189c8a561.97398898_khlmngopiqefj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 23:11
      
وات - تحرير هادية بوصرصار - تعد شركة خزن المواد البترولية ومشتقاتها لحساب الغير، المنتصبة بالمنطقة الصناعية الصخيرة، "طنكماد"، المخزن والشاحن الوحيد لبترول "الفيول "، للمعامل الكبرى بكامل الجمهورية، وفق ما أكده رئيس محطة "طنكماد "، بالصخيرة، هشام معلول، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مهمة "أضواء على الجهات "، التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع برنامج دعم الإعلام التونسي.
وأضاف، أن "بترول الفيول، الذي كان موجودا في بنزرت، وتم إلغاءه ليصبح حكرا على شركة طانكماد بالصخيرة، ملوثا جدا، ويتطلب جهدا كبيرا وخدمة دقيقة".
وذكر أن "من أبرز تحديات شركة طنكماد، هو التوسعة التي تشتغل عليه منذ 2007، حيث سيتم في آخر السنة الحالية، إستكمال المشروع الخامس للتوسعة، لتبلغ طاقة تخزين الشركة 640 ألف متر مكعب، بعد أن قفزت من 292 الف متر مكعب إلى 590 الف متر مكعب حاليا،

كما تعمل المؤسسة على ضمان الجودة  والسلامة، والمحافظة على البيئة والمحيط، بإعتبارها تقوم بخزن مواد بترولية ملوثة "

يذكر أن شركة طنكماد بالصخيرة، التي تمتد على مساحة قدرها حوالي 36 هكتارا، تقوم بخزن المواد البترولية ومشتقاتها لحساب الغير، تأسست في جانفي 1984، وبدأت في النشاط سنة 1986، وهي في الأصل شركة هولندية، قبل أن يتم تونستها سنة 1998، من قبل شركات تونسية.
وتبلغ طاقة تخزينها 292 ألف متر مكعب، كانت تعمل قبل تونستها لفائدة السوق العالمية فقط، لتصبح اليوم تعمل لفائدة السوق العالمية والمحلية، وقد كانت منتصبة وسط المدينة، ولكن لسلامة المتساكنين تم نقلها بقرار سنة 2001، خارج مناطق العمران 
وتضم شركة طنكماد، 64 عاملا في الصخيرة، وحوالي 30 عاملا في تونس العاصمة.
 


