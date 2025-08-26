البعثة التونسية الدّائمة بجنيف تؤكّد حرص تونس على مكافحة كلّ أشكال العنصرية والتزامها بحماية كلّ المقيمين على أراضيها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae1ab75a5b88.12351369_gqikomfhjepln.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد ممثل البعثة التونسية الدّائمة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا) حرص تونس على مكافحة كافّة أشكال العنصرية والتمييز العنصري والكراهية طبقا لما ينص عليه الدستور، والتزامها بحماية كلّ المقيمين على أراضيها في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبمقتضى قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.



وعبّر ممثّل البعثة في بيان ألقاه اليوم الثلاثاء، بمناسبة عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان موضوعها "التعارض بين الديمقراطية والعنصرية"، عن إدانة تونس الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، على أساس عنصري، ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

