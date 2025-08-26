Babnet   Latest update 18:04 Tunis

صفاقس: اندلاع حريق بالطابق الثالث بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Hopital-Habib-Bourguiba-Sfax.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 17:05
      
اندلع، في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء، حريق على مستوى البهو الخارجي للطابق الثالث بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، دون أن يتسبّب في أيّة خسائر بشرية أو مادية، وفق  المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف.

وأوضح الشريف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعوان المستشفى تفطّنوا للنيران بالمكان المذكور أين توجد نفايات وحشايا زال إستعمالها، فاستنجدوا على الفور باعوان الحماية المدنية الذين تمكنوا من تطويق الحريق والسيطرة عليه في وقت وجيز.

وأكد أن ممثلي النيابة العمومية واعوان الحماية المدنية موجدون حاليا على عين المكان للقيام بالمعاينات والأبحاث اللازمة من أجل تحديد أسباب الحريق التي لا تزال مجهولة.


الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
