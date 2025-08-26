قبلي: تقدم هامّ في عملية تغليف عراجين التمور رغم الصعوبات المسجلة في التزود بالناموسيات مطلع موسم حماية الصابة

حقّق موسم حماية صابة التمور (تغليف العراجين بالناموسية والبلاستيك) بولاية قبلي تقدّما هامّا في العديد من الواحات رغم الصعوبات التي اعترضت فلاحي الجهة، في بداية الموسم، في التزود بالناموسيات من حيث التأخر في توفيرها وتعقيد الاجراءات الادارية للحصول عليها، وفق ما اكده عدد من الفلاحين في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"



وذكر عبد الله بن بلقاسم (فلّاح) أن عملية تغليف عراجين التمور قد انطلقت منذ مطلع شهر أوت الجاري في العديد من الواحات باعتبار التغير النسبي في حالة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، والامطار المسجّلة في بعض مناطق الولاية، ما دفع بالفلاحين إلى الشروع في حماية الصابة تحسبا للتقلبات المناخية التي قد تؤثر على الجودة مثلما وقع في الموسم الماضي.



وأشار إلى ان حرص الفلاحين على إتمام تغليف العراجين خاصة بالناموسية التي لها تاثيرات ايجابية في الحد من الاصابة بدودة التمر قابله عدم توفر هذه المادة في الوقت المناسب من قبل الهياكل المكلفة بوضعها على ذمة الفلاحين، ما دفع عديد الفلاحين الى التزود بالبلاستيك لحماية العراجين رغم نجاعته المحدودة في حماية العراجين من الاصابة بدودة التمر، كما يستعمل لموسم واحد او موسمين على اقصى تقدير، في حين يمكن استعمال الناموسية لاربعة او خمسة مواسم.ولفت إلى ان التزود بالناموسيات شهد هذه السنة تعقيدا في الاجراءات الادارية خاصة من ناحية مطالبة الفلاحين بالاستظهار بالدخل السنوي من القباضة المالية ،وهي اجراءات لم يتعود بها الفلاحون، مما نفّر الكثير منهم من التوجه نحو اقتناء الناموسية والتزود بالبلاستيك رغم ارتفاع ثمنه، حيث يبلغ سعر 1 كلغ الواحد من البلاستيك ب7500 مليم ولا يكفي لتغليف اكثر من 3 او 4 عراجين في حين أن سعر الوحدة من الناموسية لا يتجاوز 1150 مليما.في المقابل، أوضح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد بن عبد اللطيف، في تصريح لوكالة "وات"، أن الاحتياجات التي تم تقديرها لحماية الصابة خلال هذا الموسم بالجهة تبلغ 5 ملايين وحدة من الناموسية، و400 طن من البلاستيك، وقد وردت على الجهة الى حد الان 880 الف وحدة من الناموسية و80 طنا من مادة البلاستيك.وأشار إلى ان اللجنة الجهوية المختصة في إسناد مساعدات صندوق النهوض بجودة التمور قامت بدراسة المطالب الواردة عليها وتشتغل وفق المنشور عدد 68 لسنة 2025 المتعلق باسناد مساعدات هذا الصندوق في ما يتعلق بشباك الناموسية.وأضاف أنّه تم الى حد الان النظر في 69 مطلبا للانتفاع بالناموسية، والمصادقة على 122258 وحدة ناموسية لفائدة الفلاحين، و53336 وحدة ناموسية لفائدة الهياكل المهنية التي شملت مجمعا مهنيا وشركتين تعاونيتين، و195200 وحدة ناموسية لفائدة 4 شركات مصدرة.وأكّد أن عملية تغليف عراجين التمور تسير حاليا بنسق حثيث، وتم الى حدود أمس الاثنين تغليف ما يقارب 4 ملايين و837 الف عرجون منها 537228 عرجونا بالناموسية، ومازالت عملية التغليف متواصلة ومن المؤمل ان تشهدا ارتفاعا كبيرا مع دخول شهر سبتمبر المقبل.يشار الى ان والي قبلي المعز العبيدي أدى امس زيارة تفقدية الى المجمع المهني المشترك للتمور، أين اطلع على مخزون المجمع من الناموسية المخصصة لصغار الفلاحين ومجامع التنمية الفلاحية، وأكّد على ضرورة حسن سير توزيعها وضمان وصولها الى مستحقيها في افضل الظروف لانجاح الموسم الفلاحي الحالي، وتكريس أهمية قطاع التمور الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ويعزز التنمية الفلاحية بهذه الربوع.