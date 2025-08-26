لطفي الرياحي: كلفة العودة المدرسية بين 600 و800 دينار للتلميذ الواحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68add2e49f5459.91277278_kgifjpemqnhol.jpg width=100 align=left border=0>

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في مداخلة ببرنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم، أنّ معدل كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد يتراوح بين 600 و800 دينار، وذلك وفقاً للمرحلة التعليمية.



وأشار الرياحي إلى أنّ قرار وزارة التربية توحيد قائمات الكراسات ساهم في تقليص الكلفة الإجمالية للعودة المدرسية بما يتراوح بين 150 و200 دينار، وهو ما اعتبره عاملاً إيجابياً في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها العائلات.

