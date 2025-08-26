Babnet   Latest update 16:38 Tunis

لطفي الرياحي: كلفة العودة المدرسية بين 600 و800 دينار للتلميذ الواحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68add2e49f5459.91277278_kgifjpemqnhol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 16:26
      
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في مداخلة ببرنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم، أنّ معدل كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد يتراوح بين 600 و800 دينار، وذلك وفقاً للمرحلة التعليمية.

وأشار الرياحي إلى أنّ قرار وزارة التربية توحيد قائمات الكراسات ساهم في تقليص الكلفة الإجمالية للعودة المدرسية بما يتراوح بين 150 و200 دينار، وهو ما اعتبره عاملاً إيجابياً في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها العائلات.



وبيّن أنّ مصاريف العودة لا تقتصر على الكتب المدرسية فقط، بل تشمل أيضاً الملابس الجديدة، الزي المدرسي، الأحذية الرياضية، الميدعات، المحافظ، واللوازم المدرسية المختلفة، وهو ما يرفع من حجم الإنفاق العائلي مع بداية كل سنة دراسية.


