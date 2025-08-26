تقدّم أشغال مشروع إزالة كاسرات الأمواج بشاطئ حمام الأنف بنسبة 60 المائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68adbbf7785da9.39166573_gqfnpeimklhoj.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل بشاطئ حمام الأنف من ولاية بن عروس عملية رفع الحجارة من الواجهة البحرية للشاطئ، وذلك في إطار استكمال أشغال مشروع إزالة كاسرات الأمواج المجمعة على الشاطئ، والعمل على تسهيل تدفق التيارات البحرية بصفة طبيعية، واعادة الدوران الطبيعي لمياه البحر على سواحل المدينة.

ووفق آخر تحيين صادر عن بلدية حمام الأنف، تجاوزت نسبة تقدم الأشغال الـ 60 في المائة مع تواصل رفع الحجارة بشكل يومي من قبل المقاولة المكلفة بالأشغال، بهجف إزالة ما تبقى من كاسرات الامواج وتحرير الشاطئ من الحجارة التي ساهمت في جزء منها في تدهور نوعية مياه البحر بفعل التركيز الخاطئ لمسارها وفق دراسات علمية منجزة في الغرض.

ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي، وعلى اثر عواصف بحرية قوية، تم إنشاء 8 كاسرات أمواج على طول 1300 متر بغاية حماية مدينة حمام الأنف من الانجراف البحري إلا أنها تسببت في إشكالات بيئية أثّرت سلبا على نوعية الحياة في المنطقة، حيث لوحظ ان سوء تركيز هذه الكاسرات ساهم في إعاقة الدوران الطبيعي لمياه البحر مما جعل الأعشاب البحرية ( الذريع والبوزودونيا) تخرج من الشاطئ ولا تعود اليه في حركتها الطبيعية لانعدام حركة المد والجزر ليتحول الشاطئ إلى أشبه ببركة راكدة ومصدر للأوساخ والروائح الكريهة.

