تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية في ديسمبر المقبل

Publié le Mardi 26 Août 2025 - 14:37
      
تحتضن مدينة توزر خلال شهر ديسمبر المقبل، الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية.

وتراهن السلطات الجهوية ووزارة السياحة على هذه التظاهرة لمزيد الترويج لهذا الصنف من النشاط السياحي في فصل الشتاء ضمن خطة وطنية لتنويع المنتوج السياحي الوطني وخاصة التمديد في المواسم السياحية في البلاد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الاجانب.



وتم مؤخرا  تخصيص جلسة عمل بمقر الوزارة بإشراف وزير السياحة، سفيان تقية، وبحضور والي توزر، شاهين الزريبي، الذي شارك في الجلسة عن بعد، إلى جانب، أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة  وعبد الفتاح مليك، رئيس لجنة تنظيم الصالون و طاهر العصمة، رئيس لجنة السياحة الصحراوية والواحية صلب الجامعة وكريم شريط، نائب رئيس لجنة التنظيم.

واتفق المشاركون على احكام انجاح هذه التظاهرة السياحية وتحديد محاور الصالون الذي سيرتكز على تنمية السياحة الصحراوية والواحية  ودفع الاستثمار والرفع من طاقة الإيواء الى جانب تعزيز الربط الجوي نحو توزر.
كما سيتضمن برنامج الصالون محاور تتعلق بتثمين الموارد الطبيعية والمنتوجات المحلية و إحداث مسالك سياحية جديدة علاوة محور المحافظة على البيئة وتقرر أيضا تنظيم برنامج لتنشيط الحياة السياحية والثقافية بالجهة خلال فترة الصالون.
يشار الى أن تونس تخطط لكامل هذا العام لاستقبال حوالي 11 مليون سائح.


الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
Indicateurs
