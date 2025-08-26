محيط قرقنة يعزز صفوفه بأربعة لاعبين لاعبين جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad89fb774639.07928217_fnqliekpojmgh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي محيط قرقنة اليوم الثلاثاء عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أربعة لاعبين جدد.

وتشمل الانتدابات كل من المهاجم عمر بلال قادم من مستقبل سليمان مع تجربة احترافية في البطولة الليبية، متوسط الميدان الهجومي ايهاب بن عبد الله قادم من الواحة الرياضية بقبل، حارس المرمى معاذ شيقة قادم من جريدة توزر والظهير الأيسر محمد عزيز الحامدي قادم من مستقبل المرسى مع تجربة احترافية في ليييا.

يذكر أنّ نادي محيط قرقنة سيخوض غمار بطولة الرابطة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.