موسكو.. من قرية صغيرة الى قلب روسيا النابض وافضل الوجهات السياحية

وات - ( تحريرأميمة العرفاوي)-قرية صغيرة ،باتت احدى العواصم الأوروبية المشهورة ,موسكو قلب روسيا النابض وأفضل الوجهات السياحية،تتميز بنظافة شوارعها الواسعة، وبناياتها الشاهقة ،وانتشار الحدائق العمومية والفضاءات المفتوحة(فضاءات للعب الشطرنج وأخرى للأطفال)

هي عاصمة روسيا وموطن لأكثر من 12.5 مليون نسمة، لتكون أكبر مدينة في أوروبا من حيث عدد السكان تمتد على مساحة تبلغ حوالي 2500 كيلومتر مربع، وتجمع بين ناطحات السحاب الحديثة والمعالم الأثرية،بما جعلها أفضل وجهة سياحية تجمع بين التقليد والحداثة

موسكو ليست المركز السياسي والاقتصادي لروسيا فقط، بل هي أيضًا ،مركز ثقافي وتاريخي رئيسي قد تجمّلت ب" الكرملين" ،والساحة الحمراء، وكاتدرائية القديس "باسيل"،ومسرح "البولشوي"، ومعرض "تريتياكوف"،الى جانب مناطق سياحية تسحر العيون ، من شارع "أربات" الى حديقة "غوركي وتلال "سبارو" ،هي فسيفساء من التاريخ ،والحضارة ،والثقافة والفن



الكرملين،القلعة،كاتدرائية شفاعة والدة الإله الأقدس،الماتريوشكا،متحف النصر..واجهة موسكو وعمقها



"مترو موسكو" او المتحف تحت الارض .. عنوان التمدن وجمالية البنية التحتية الفريدة



رحلات راقصة.. الوجه الاخر لروسيا



ورود و أزهار تضج بعبقها كافة الشوارع و الأنهج ,حركة مرور مزدحمة ،لكن لا يقطع صفو متعتك بجمال المدينة صوت منبه ، او اي ضجيج ... بل يغمرك الهواء النقي الذي يدعوك الى استنشاقه لمرات ومراتموسكو ايضا، تلك المدينة الامنة ،تتجول عبر تفاصيلها بكل طمانينة ، فالزائر بين ثناياها يسافر في جولة العصور والاستمتاع بالأنماط المعمارية ،والمباني التاريخية التي حافظت على عمقها التاريخي وفوانيسها الزجاجيةالكرملين ،تعني قلعة أو حصن ،وتعتبر أحد المعالم التاريخية و السياسية بروسيا ،وتضم عددا من القلاع التاريخية ،والساعة الكبيرة ،ومتحف الكرملين،فيما تُعدّ كاتدرائية "القديس باسيل"، المعروفة رسميًا باسم كاتدرائية شفاعة والدة الإله الأقدس على الخندق من أشهر رموز روسيا، شيدت بين 1555 و1561 بأمر من القيصر "إيفان الرهيب" لإحياء ذكرى الاستيلاء على قازان وأستراخانتشتهر الكاتدرائية بطرازها المعماري الفريد وقبابها البصلية ذات الألوان الزاهية، والتي لا مثيل لها في العمارة الروسية أو الأوروبية علما أنها تقع في الساحة الحمراء، وأصبحت رمزًا ثقافيًا لموسكو،وموقعًا للتراث العالمي لليونسكو ،وتستقطب سنويًا ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون للاستمتاع بجمالها وبهائهااما الساحة بلونها الأحمر،فقد انتصبت واجهة تاريخية ،ومركزا تاريخيا كان شاهدا على العديد من الأحداث ،ومسرحا للمظاهرات الحاشدة لعمال العاصمة، واستعراضات الجيش الروسي،اقترن اسمها في الواقع بالكلمة الروسية القديمة "كراسنايا"، والتي كانت تعني في الأصل "جميلة"، ثم أصبحت تعني "أحمر"، لتسمى الساحة في الأصل لجمالها لا لونهاوالزائر ايضا ، سيحث الخطى نحو متحف النصر، اسمه اقترن بإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية لينتصب صفحة لحقبة عاصرتها روسيا ، حيث صمّم بطريقة عصرية وثلاثية الأبعاد تحاكي كل المراحل مع احتواء المعروضات على أصوات كل مرحلة بتوظيف تكنولوجيات متطورة جدا،ويضم مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والالبسة والاثات ...فمتحف النصر هو أحد أكبر المتاحف في العالم المخصصة للحرب العالمية الثانية، المعروفة في روسيا بالحرب الوطنية العظمى، افتُتح عام 1995، ويقع على تل بوكلونايا، وهو موقع ذو أهميةتشتهر موسكو أيضًا بنظام مترو الأنفاق الكبير، والذي يُشار إليه غالبًا باسم متحف تحت الأرض نظرًا لهندسته المعمارية المزخرفة، ولا ننسى "الماتريوشكا"، الدمية الخشبية الروسية التقليدية التي تتكون من عدة دمى توضع كل منها داخل الأخرى، وتعد رمزا للأمومة و الأسرة ،حيث رسمت عليها امرأة ترتدي ملابس روسية ويمكن أن ترسم عليها مناظر طبيعية وشخصيات سياسية ،وتظل من الهدايا التذكارية"الألوينكا"موسكو هي ايضا وجهة للترفيه ، تحتضن عوالم الفن والموسيقى والرقص ، حيث تُقام بين الحين والاخر تجمعات مفتوحة يُدعى الناس فيها للرقص أثناء التجوال في أماكن عامة، لتقطع مع رتابة المعتاد وروتين اليوم ،وتفتح المجال على مصراعيه للانخراط في موجة الحركة على ايقاع العزف والرقصوأكد رئيس تحرير أحد المواقع الاخبارية ببلغاريا,"نيديالكو تنيف" في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء إعجابه بمدينة موسكو وجماليتها ،التي تعتمد أساسا على اقتصاد محلي قوي وسط تواجد لجميع العلامات التجارية العالمية.