البطولة الإسبانية: فوز جديد لأتلتيك بيلباو وخيتافي

Publié le Mardi 26 Août 2025
      
حقق أتلتيك بيلباو فوزه الثاني تواليًا في البطولة الإسبانية لكرة القدم، بعد تغلبه على رايو فاييكانو بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، بفضل ركلة جزاء نفذها أويهان سانسيت في الدقيقة 66. وبذلك رفع بيلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فاييكانو عند 3 نقاط في المرتبة الثامنة.

وفي لقاء آخر، واصل خيتافي بدايته القوية بالفوز على إشبيلية بنتيجة 2-1، حيث سجل أدريان ليسو ثنائية (دق 15 و51)، بينما قلص خوان إغلاسيوس الفارق لإشبيلية في الدقيقة 45. وارتقى خيتافي إلى المركز الرابع بـ 6 نقاط، في حين بقي إشبيلية دون رصيد في المركز السابع عشر.



