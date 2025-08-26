Babnet   Latest update 11:41 Tunis

المنتدى التونسي: ضرورة مراجعة توزيع المساهمات وضمان الشفافية في إدارة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 10:31 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، أنّ الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 أحدث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط موارده عبر تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية) ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة.

وأشار المنتدى إلى أنّ نفس الفصل أحال إلى أمر حكومي تطبيقي يُحدّد المعنيين بالاقتطاع وإجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ، غير أنّ هذا الأمر لم يصدر إلى حدّ الآن، وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا حول شرعية الاقتطاع الجاري: كيف تتم الخصومات من الأجور دون نصّ تطبيقي يحدّد بدقة مجالها؟



وأضاف البيان أنّ مجلسًا وزاريًا مضيّقًا انعقد بتاريخ 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع النظام وشروط التمتع بالمنحة، لكن المشروع ظلّ معطّلًا ولم تُعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن أي تقدّم رسمي في هذا الملف. الأمر الذي يثير تساؤلات جدّية حول أسباب تأخّر إصدار النصوص الترتيبية وتوضيح حقوق المنتفعين والجهة المتصرّفة.

مطالب المنتدى

وجدد المنتدى مطالبته بـ:

1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات.
2. التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع.
3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
4. مراجعة توزيع المساهمات للتخفيف من عبء الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف.
5. إرساء الحوكمة والشفافية عبر نشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.

وأكد المنتدى أنّ المبدأ واضح وبديهي: لا اقتطاع دون نصّ تطبيقي يحدّد مجاله، ولا مساهمة تُفرض على الأجراء دون وجود منفعة مقابلة تحمي حقوقهم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313901


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet37°
34° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
43°-27
42°-28
32°-26
31°-25
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    