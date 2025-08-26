المنتدى التونسي: ضرورة مراجعة توزيع المساهمات وضمان الشفافية في إدارة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، أنّ الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 أحدث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط موارده عبر تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية) ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة.



وأشار المنتدى إلى أنّ نفس الفصل أحال إلى أمر حكومي تطبيقي يُحدّد المعنيين بالاقتطاع وإجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ، غير أنّ هذا الأمر لم يصدر إلى حدّ الآن، وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا حول شرعية الاقتطاع الجاري: كيف تتم الخصومات من الأجور دون نصّ تطبيقي يحدّد بدقة مجالها؟

