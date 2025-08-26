المضربون عن الطعام دعما لغزة بمقر التيار الشعبي يدينون الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المضربين عن الطعام برام الله
أدان المضربون عن الطعام دعما لغزة في المقر المركزي للتيار الشعبي بتونس ، اليوم الثلاثاء ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق المضربين عن الطعام في رام الله ، بعد اقتحامها مقر الاضراب وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومنع سيارات الإسعاف من الوصول الى المصابين.
واعتبر المضربون من أعضاء التيار الشعبي، في بيان أصدره الحزب، أن هذه الجريمة تنضاف إلى السجل الإجرامي للعدو الصهيوني الذي يرتكب افضع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني والانسانية جمعاء.
كما دعوا كل القوى الحية وكل الناشطين من أجل فلسطين في العالم الى ادانة هذه الجريمة وتصعيد الدعم للشعب الفلسطيني.
وكان عدد من أعضاء حزب التيار الشعبي شرعوا ، الأحد ، في تنفيذ إضراب جوع بمقر الحزب، يتواصل لمدّة أسبوع وذلك تضامنا مع أهل غزّة، ودعما لهم في مواجهة حرب الابادة والتجويع، من جهة، وتنديدا بجرائم العدو الصهيوني، من جهة أخرى.
ودعا الحزب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إلى دعم هذا الإضراب الرمزي، والمشاركة فيه، وتعميم هذا الشكل النضالي ورفع درجة الاحتجاج قصد إنقاذ أهل غزّة من الجوع والإبادة.
