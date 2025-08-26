المضربون عن الطعام دعما لغزة  بمقر التيار الشعبي يدينون الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المضربين عن الطعام برام الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab431a29d192.69769092_gjpmeqolhifkn.jpg width=100 align=left border=0>

أدان المضربون عن الطعام دعما لغزة في المقر المركزي للتيار الشعبي بتونس ، اليوم الثلاثاء ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق المضربين عن الطعام في رام الله ، بعد اقتحامها مقر الاضراب وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومنع سيارات الإسعاف من الوصول الى المصابين.



واعتبر المضربون من أعضاء التيار الشعبي، في بيان أصدره الحزب، أن هذه الجريمة تنضاف إلى السجل الإجرامي للعدو الصهيوني الذي يرتكب افضع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني والانسانية جمعاء.

