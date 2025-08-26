Babnet   Latest update 06:18 Tunis

رئيس الجمهورية يستعرض لدى استقباله رئيسة الحكومة نتائج مشاركتها في اعمال "تيكاد9" باليابان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad50eb8943b6.92158990_pfngmkhjioqle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 06:03 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الاثنين بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري نتائج مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية "تيكاد 9" باليابان ،والتي كانت تونس قد احتضنت دورتها السابقة سنة 2022

وتمّ التعرّض ، وفق ما اوردته مصالح الرئاسة بصفحتها الرسمية "فايسبوك" ، إلى جملة من المشاريع المتعلقة بالاستثمارات خاصّة، في البنية التحتيّة والطاقات المتجدّدة



وأكّد رئيس الدّولة على أهمّية تنويع الشراكات في ظلّ اختيارات الشّعب التونسي وفي ظلّ الأولويات التي يُحدّدها

كما تمّ تناول عديد المواضيع المتعلّقة بسير عديد المرافق العمومية.وأكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا ،على أنّ الأمر لا يتعلّق بقضايا قطاعيّة ،بل يتعلّق بكافّة القطاعات في سائر جهات البلاد ،مُشدّدا على إزالة كلّ العقبات حتّى ينتعش الاقتصاد ،وعلى فتح الطريق واسعة أمام من عانوا الظّلم والحرمان بنصوص جديدة تقطع مع الماضي. فهؤلاء عانوا وحُرموا وظُلموا ومن حقّهم المشروع أن يعيشوا حياة كريمة وكلّهم استعداد للبذل غير المحدود والمُساهمة في البناء المنشود

وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا ،على أنّ تونس اليوم في حاجة إلى كلّ أحرارها وحرائرها ،وإلى نصوص وسياسات مبتكرة تستمدّ مشروعيّتها من انتظارات الشّعب ،ومحاسبة عادلة حتّى يستردّ كلّ الأموال التي نُهبت منه. فالحقّ حقّ لن يسقط بالتقادم والباطل سيبقى باطلا حتّى إذا كان غلافه شرعيّة صوريّة مُهترئة مرفوضة منبوذة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313888


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
44°-27
44°-27
33°-27
31°-24
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1574,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    