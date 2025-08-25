شبيبة القيروان - زين الدين كادا يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68acb21221d565.30322161_qilpjofegnmhk.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت شبيبة القيروان اليوم الاثنين عن التعاقد مع المهاجم زين الدين كادا لمدة موسم واحد قادما من الترجي الرياضي التونسي.

وتحل شبيبة القيروان يوم الاربعاء ضيفة على الاولمبي الباجي في اطار الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

وتملك شبيبة القيروان ثلاث نقاط بعد مرور ثلاث جولات من فوز على مستقبل سليمان 1-0 في الجولة الافتتاحية مقابل هزيمتين امام الملعب التونسي 1-0 والترجي الرياضي التونسي 0-4 في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.