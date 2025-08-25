وزير الخارجية يعقد عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية في جدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عددا من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة اليوم الاثنين.

وأجرى النفطي في هذا الإطار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، لقاء مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، تناول فيه بالدرس الاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستُعنى بتطوير ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات الطاقة القائمة بين البلدين، حيث أكّد النفطي أهمية تكثيف التشاور الثنائي في عديد المسائل والتطورات الجارية في المنطقة.

وتركز اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، على ضرورة توفير الظروف المناسبة لإنجاح اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستحتضنها القاهرة مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

