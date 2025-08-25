وزير الخارجية يعقد عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية في جدة
عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عددا من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة اليوم الاثنين.
وأجرى النفطي في هذا الإطار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، لقاء مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، تناول فيه بالدرس الاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستُعنى بتطوير ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات الطاقة القائمة بين البلدين، حيث أكّد النفطي أهمية تكثيف التشاور الثنائي في عديد المسائل والتطورات الجارية في المنطقة.
وتركز اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، على ضرورة توفير الظروف المناسبة لإنجاح اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستحتضنها القاهرة مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
وخلال اجتماعه مع وزير خارجية الكويت عبد الله يحيى، نوّه الجانبان بالنموّ المطرد الذي تشهده علاقات الأُخوّة والشراكة القائمة بين تونس والكويت والتي تجلت من خلال النتائج التي تم التوصل إليها بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الكويتية بتونس في نوفمبر 2024 في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والمالية وفي قطاعات الطاقة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم.
وتم الاتفاق على الإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الكويتية بالكويت بما يمكّن من تحقيق نقلة نوعية في التعاون والشراكة التي يقيمها البلدان الشقيقان منذ عقود.
وتناول الوزيران بالدرس جملة التحديات الأمنية والاقتصادية والسبل المتاحة بالتعامل الدبلوماسي الأمثل معها بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وشكّل اللقاء الذي جمع النفطي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فرصة تمّ خلالها تجديد عزم كلا البلدين على المضيّ قُدما في تجسيم ما تم الاتفاق حوله بين مسؤولي البلدين من أجل تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي والمالي وفي مجال الطاقة بالإضافة إلى تطوير نسق التدفق السياحي والارتقاء بالتبادل الثقافي بين البلدين.
