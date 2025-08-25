بورصة تونس: "توننداكس" يستهل معاملات الاسبوع على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة

استهل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، معاملات الأسبوع على وقع ايجابي، ليرتفع بنسبة 1ر0 بالمائة، ويدرك النقطة 11832 فيما قدّرت المعاملات ب1ر4 ملايين دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".







وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، بنسبة 3ر4 بالمائة، وأقفل عند مستوى 920ر2 دينار، دون تسجيل اي معاملات .وتطور سهم البطارية التونسية "أسد"، بدوره، بنسبة 6ر3 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 300ر2 دينار، ولم تتجاوز المعاملات قيمة 24 الف دينار .في المقابل، تقهقر سهر سهم "بي هاش" بنك خلال الحصّة، وفقد 1ر4 بالمائة من قيمته،واختتم عند سعر 4 دنانير، ولم يجذب السهم سوى معاملات 7 الاف دينار.وتدحرج سعر سهم شركة المنتوجات الصحية "ليلا" بنسبة 9ر0 بالمائة، وأنهى عند سعر 580ر12 دينار، وليراكم السهم معاملات بقيمة 400 الف دينار.وحاز سهم بنك الامان على النصيب الأوفر من المعاملات، في حدود 4ر1 مليون دينار، واختتم الحصّة مرتفعا بنسبة 7ر0 بالمائة، وأدرك سعره مستوى 290ر43 دينار.