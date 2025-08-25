الترجي الرياضي يتعاقد مع الجزائري كسيلة بوعالية الى غاية 2029
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين انه اتم اجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية بعقد يمتد الى غاية سنة 2029.
ويشغل اللاعب البالغ من العمر 24 سنة خطة جناح ايمن وانضم الى فريق شبيبة القبائل سنة 2020
وافاد النادي الجزائري من جهته بانه تم الامضاء رسميا على اتفاق انتقال اللاعب بوعالية الى الترجي الرياضي التونسي.
