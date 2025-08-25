الترجي الرياضي يتعاقد مع الجزائري كسيلة بوعالية الى غاية 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac976b30dda4.57222781_khoiplmjfgqne.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين انه اتم اجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية بعقد يمتد الى غاية سنة 2029.

ويشغل اللاعب البالغ من العمر 24 سنة خطة جناح ايمن وانضم الى فريق شبيبة القبائل سنة 2020

وافاد النادي الجزائري من جهته بانه تم الامضاء رسميا على اتفاق انتقال اللاعب بوعالية الى الترجي الرياضي التونسي.