معهد الصحافة وعلوم الإخبار ينعي الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز خرّيج المعهد

نعى معهد الصحافة وعلوم الإخبار ببالغ الحزن والأسى الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز خرّيج المعهد والباحث في برنامج الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بالمعهد، الذي استُشهد اليوم الاثنين في غزة إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني.

وأدان معهد الصحافة بشدة الاستهداف الممنهج للصحفيين في غزة وفي فلسطين المحتلة، وتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل الفقيد وذويه وزملائه.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن المراسل الصحفي أحمد أبو عزيز (يعمل مع عدد من وسائل إعلام محلية إضافة إلى عمله كمراسل جزئي مع الاذاعة التونسية "ديوان اف ام" وعمل سابقا مع موقع ميدل ايست الاخباري)، قد استشهد متأثرا بجروحه جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.


وأفادت النقابة في بيان لها اليوم، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق طواقم إعلامية فلسطينية، راح ضحيتها خسمة من صحفيين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهم حسام المصري )مصور تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز للأنباء، ومحمد سلامة (مصور قناة الجزيرة)، ومريم أبو دقة (صحفية عملت مع اندبندنت عربية ووكالة AP)، ومعاذ أبو طه (صحفي شبكة NBC الأمريكية)، وأحمد ابو عزيز (مراسل صحفي مع عدد من وسائل إعلامية محلية إضافة الى عمله كمراسل مع الاذاعة التونسية (ديوان اف ام).
كما أصيب خلال المجزرة عدد من الصحفيين من بينهم المصور الصحفي حاتم عمر (يعمل لصالح وكالة رويترز وعدد من الوسائل الاعلامية)، والمصور الصحفي جمال بدح مع قناة فلسطين اليوم الفضائية.


