بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية
تدور يوم السبت 30 أوت 2025 مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
* قاعة ساقية الزيت – الساعة 17:00
نادي ساقية الزيت 🆚 نادي قصور الساف
* قاعة المكنين – الساعة 18:00
سبورتينغ المكنين 🆚 نادي جمال
* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – الساعة 18:00
مكارم المهدية 🆚 بعث بني خيار
* قاعة أولمبي سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي 🆚 جمعية الحمامات
* قاعة الزواوي – الساعة 17:00
الترجي الرياضي 🆚 نسر طبلبة
* قاعة القرجاني – الساعة 18:00
النادي الإفريقي 🆚 الملعب التونسي
