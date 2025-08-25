Babnet   Latest update 16:54 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 16:38
      
تدور يوم السبت 30 أوت 2025 مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:

* قاعة ساقية الزيت – الساعة 17:00

نادي ساقية الزيت 🆚 نادي قصور الساف


* قاعة المكنين – الساعة 18:00
سبورتينغ المكنين 🆚 نادي جمال

* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – الساعة 18:00
مكارم المهدية 🆚 بعث بني خيار

* قاعة أولمبي سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي 🆚 جمعية الحمامات

* قاعة الزواوي – الساعة 17:00
الترجي الرياضي 🆚 نسر طبلبة

* قاعة القرجاني – الساعة 18:00
النادي الإفريقي 🆚 الملعب التونسي



Babnet

