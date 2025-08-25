القصرين: صابة تين شوكي طيّبة كَمًّا وجودة وحوض زلفان يستأثر بالإنتاج ويحافظ على سلامته من آفة الحشرة القرمزية (مندوبية الفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/633dca6102dbb9.58681353_jqonmgpilfehk.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت تقديرات صابة التين الشوكي بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي (2024 -2025) نحو 250 ألف طن، وهي نفس صابة الموسم المنقضي تقريباً، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عمر السعداوي

وأوضح السعداوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صابة هذا الموسم تُعدّ "طيبة" من حيث الكمية والجودة، لافتا إلى أن حوض زلفان بمعتمدية فوسانة، الذي يعد من أبرز مناطق الإنتاج بالجهة وعلى المستوى الوطني، استأثر وحده بإنتاج 150 ألف طن، سيما في ظلّ محافظته على سلامته من آفة الحشرة القرمزية بإستثناء بعض البؤر المحدودة التي تم التدخل فيها.



