القصرين: صابة تين شوكي طيّبة كَمًّا وجودة وحوض زلفان يستأثر بالإنتاج ويحافظ على سلامته من آفة الحشرة القرمزية (مندوبية الفلاحة)

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 16:31
      
بلغت تقديرات صابة التين الشوكي بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي (2024 -2025) نحو 250 ألف طن، وهي نفس صابة الموسم المنقضي تقريباً، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عمر السعداوي
وأوضح السعداوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صابة هذا الموسم تُعدّ "طيبة" من حيث الكمية والجودة، لافتا إلى أن حوض زلفان بمعتمدية فوسانة، الذي يعد من أبرز مناطق الإنتاج بالجهة وعلى المستوى الوطني، استأثر وحده بإنتاج 150 ألف طن، سيما في ظلّ محافظته على سلامته من آفة  الحشرة القرمزية بإستثناء بعض البؤر المحدودة التي تم التدخل فيها.


وأبرز أن عملية ترويج التين الشوكي، المغروس على مساحة تقارب 100 ألف هكتار، 70 بالمائة منها في شكل أسيجة للمستغلات الفلاحية، تسير بصفة عادية وسط احتياطات من المنتجين والهياكل المعنية، لاسيما مع تنامي توافد التجار من خارج الجهة.


وأكد السعداوي أن ولاية القصرين وضعت خطة متكاملة لمجابهة الحشرة القرمزية، خاصة مع الإنتشار الواسع لها في جل معتمديات ولايتي سيدي بوزيد والقيروان عدد من معتمديات الجهة، مشيرا إلى تزايد وعي الفلاحين بضرورة تفقد الغراسات واقتلاع الكفوف المصابة والمساهمة الفعلية في حملات المكافحة.
ويُعتبر قطاع التين الشوكي قطاعاً استراتيجياً بولاية القصرين التي تتصدر الإنتاج الوطني، بمساحات تبلغ 100 ألف هكتار، من بينها 3 آلاف هكتار تين شوكي بيولوجي، تحتضن حولها 13 شركة تحويل، وتُقدَّر الكميات المنتجة بحوالي 250 ألف طن، أي ما يعادل 50 بالمائة من الإنتاج الوطني.
ويوفر القطاع حوالي 40 ألف موطن شغل بالجهة، أغلبها لفائدة اليد العاملة النسائية، ويساهم بعائدات سنوية تناهز 80 مليون دينار.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
