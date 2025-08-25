Babnet   Latest update 15:20 Tunis

قابس : برنامج ثقافي ثري للدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 15:10 قراءة: 1 د, 6 ث
      
يحتضن المركب الثقافي " محمد الباردي " بمدينة قابس من 05 الى 07 سبتمبر 2025 الدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة ".
ووفق بلاغ صادر عن المنظمين ستكون الدورة مهداة للفنان والملحن نبراس شمام وسيتولى رئاستها الشرفية الشاعر آدم فتحي وتقام تحت عنوان "صامدون هنا .. باتجاه الجدار الأخير ".


وستجمع هذه الدورة بين الشعر والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية وسيتم فيها تكريم عدد من المبدعين في تونس والعالم العربي ومن بينهم الشاعر منصف الوهايبي والممثل شوقي بوقلية والفنان خالد بوزيد والفنانة هناء شعشوع والفنان التشكيلي نجيب شمس الدين.


ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة الثقافية أمسية شعرية سيشارك فيها شعراء من تونس والعراق وتكريما للفنان شوقي بوقلية وعرضا غنائيا طربيا للفنانة عائدة النياطي يحمل عنوان " بحذا حبيبتي ".

أما برنامج اليوم الثاني من هذه التظاهرة فيتضمن ندوة علمية حول الأدب التونسي في المهجر مع شهادات لكتاب ومبدعين وأمسية شعرية وعرضا كوريغرافيا للقاصة والمسرحية اسمهان الشعبوني وتكريما للفنانة هناء شعشوع ليختتم هذا اليوم بسهرة شعرية طربية بعنوان " أراك " للفنانة غالية بنعلي بمشاركة شعراء وموسيقيين تونسيين وعرب.

ويتضمن برنامج اليوم الثالث والأخير من الدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة "  لقاء مفتوحا مع الفنانة غالية بنعلي ومع عدد من الضيوف، إلى جانب أمسية شعرية ثالثة سيشارك فيها شعراء من تونس والعراق علاوة على تكريم الفنان التشكيلي نجيب شمس الدين. وتختتم فعاليات هذه التظاهرة الثقافية بالاحتفاء بالفنان نبراس شمام.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313868


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:03
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
39°-26
44°-27
43°-27
35°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    