قابس : برنامج ثقافي ثري للدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة "

يحتضن المركب الثقافي " محمد الباردي " بمدينة قابس من 05 الى 07 سبتمبر 2025 الدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة ".

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين ستكون الدورة مهداة للفنان والملحن نبراس شمام وسيتولى رئاستها الشرفية الشاعر آدم فتحي وتقام تحت عنوان "صامدون هنا .. باتجاه الجدار الأخير ".





وستجمع هذه الدورة بين الشعر والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية وسيتم فيها تكريم عدد من المبدعين في تونس والعالم العربي ومن بينهم الشاعر منصف الوهايبي والممثل شوقي بوقلية والفنان خالد بوزيد والفنانة هناء شعشوع والفنان التشكيلي نجيب شمس الدين.ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة الثقافية أمسية شعرية سيشارك فيها شعراء من تونس والعراق وتكريما للفنان شوقي بوقلية وعرضا غنائيا طربيا للفنانة عائدة النياطي يحمل عنوان " بحذا حبيبتي ".أما برنامج اليوم الثاني من هذه التظاهرة فيتضمن ندوة علمية حول الأدب التونسي في المهجر مع شهادات لكتاب ومبدعين وأمسية شعرية وعرضا كوريغرافيا للقاصة والمسرحية اسمهان الشعبوني وتكريما للفنانة هناء شعشوع ليختتم هذا اليوم بسهرة شعرية طربية بعنوان " أراك " للفنانة غالية بنعلي بمشاركة شعراء وموسيقيين تونسيين وعرب.ويتضمن برنامج اليوم الثالث والأخير من الدورة السابعة لتظاهرة " أثر الفراشة " لقاء مفتوحا مع الفنانة غالية بنعلي ومع عدد من الضيوف، إلى جانب أمسية شعرية ثالثة سيشارك فيها شعراء من تونس والعراق علاوة على تكريم الفنان التشكيلي نجيب شمس الدين. وتختتم فعاليات هذه التظاهرة الثقافية بالاحتفاء بالفنان نبراس شمام.