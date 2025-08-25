نقابات التعليم الأساسي والثانوي بتونس الكبرى تقرّ تعبئة هياكلها استعدادا لاحتجاج 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>

انتهت ظهر اليوم أشغال الهيئة القطاعية المشتركة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لجهات تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) والتي انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، بالاتفاق على تعبئة الهياكل النقابية استعدادا للوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها يوم الخميس 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي.



وأضاف إقبال العزابي في تصريح اليوم ل(وات) إن الاحتجاج المزمع تنفيذه الخميس المقبل يأتي على خلفية ما اعتبره "ضربا للحق النقابي وغلقا لباب التفاوض من قبل وزارة التربية مع نقابات التعليم حول المطالب المهنية والمادية للأساتذة".

