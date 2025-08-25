قبلي: مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة يستعد للسنة التكوينية الجديدة ويوفر فرص تكوين متنوعة في مجال الفلاحة الواحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jemna0.jpg width=100 align=left border=0>

يستعد مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية لافتتاح السنة التكوينية الجديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل، عبر استقبال التلاميذ الراغبين في تلقي تكوين شامل في الفلاحة الواحية يشمل غراسة النخيل والاشجار المثمرة والزراعات العلفية، وفق مدير المركز محمد شنينة.

وأوضح شنينة، في تصريح لوكالة "وات"، أن التكوين بالمركز موجه للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و20 سنة وخاصة للتلاميذ في مستوى التاسعة أساسي فما فوق، والذين يمكنهم التحصل على الشهادة الكفاءة المهنية في الفلاحة الواحية عبر تلقي تكوين شامل يتمحور حول غراسة النخيل والعناية بها، وانتاج الخضروات، وغراسة الاشجار المثمرة بالواحات والزراعات العلفية، موضحا أن هؤولاء التلاميذ يتم توجيههم عادة للمركز من قبل المدارس الاعدادية، أو يتقدم بعضهم بصفة فردية للتسجيل بالمؤسسة لتلقي تكوين مجاني يستمر لمدة سنتين يتضمن الإقامة والإعاشة.

وأضاف أن المركز يؤمن ايضا تكوينا يدوم سنة واحدة للتلاميذ الذين وصلوا الى السنة السابعة او الثامنة او السنة التاسعة اساسي غير منهاة، ويتعلق بانتاج الخضروات في البيوت المحمية، كما يمثل فرصة للالمام بالقطاع الفلاحي بطرق علمية تساعد المتكونين وخاصة منهم الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص على النجاح في حياتهم المهنية.

