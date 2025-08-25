تونس تشارك في تمرين إقليمي لمحاكاة الأزمات الصحية وحماية الفئات الهشة عبر الحدود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac3e8b2387d0.74322721_fgkpqjlmeohin.jpg width=100 align=left border=0>

شاركت تونس في التمرين الإقليمي للمحاكاة (SIMEX) الهادف لتعزيز التعاون عبر الحدود لحركة السكان وضمان إتاحة الرعاية الصحية، والذي انعقد في القاهرة، مؤخرا، وذلك إلى جانب مصر والسودان وليبيا، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن مكتب المنظمة العالمية للصحة بتونس.



ويندرج هذا التمرين، الذي تنظمه المنظمة العالمية للصحة بالتعاون مع عدد من المنظمات على غرار المنظمة الدولية للهجرة والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي على تقديم رعاية صحية فعالة للفئات الأكثر هشاشة.

