تونس تشارك في تمرين إقليمي لمحاكاة الأزمات الصحية وحماية الفئات الهشة عبر الحدود
شاركت تونس في التمرين الإقليمي للمحاكاة (SIMEX) الهادف لتعزيز التعاون عبر الحدود لحركة السكان وضمان إتاحة الرعاية الصحية، والذي انعقد في القاهرة، مؤخرا، وذلك إلى جانب مصر والسودان وليبيا، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن مكتب المنظمة العالمية للصحة بتونس.
ويندرج هذا التمرين، الذي تنظمه المنظمة العالمية للصحة بالتعاون مع عدد من المنظمات على غرار المنظمة الدولية للهجرة والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي على تقديم رعاية صحية فعالة للفئات الأكثر هشاشة.
ويمثل هذا التدريب خطوة أساسية نحو دعم الجهود الوطنية والإقليمية لبناء نظام صحي أكثر مرونة وشمولية يضمن وصول الخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر هشاشة ويحمي المجتمعات من المخاطر الوبائية.
