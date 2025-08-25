افروبسكيت 2025 - انغولا تفوز على مالي 70-43 وتحرز اللقب القاري للمرة الثانية عشرة عي تاريخها
احرز المنتخب الانغولي المستضيف لقب بطولة امم افريقيا لكرة السلة (افروبسكيت 2025) بفوزه على نظيره المالي بنتيجة 70-43 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الاحد بلواندا.
وهو اللقب الثاني عشر في سجل منتخب انغولا معززا رقمه القياسي كاكثر منتخبات القارة فوزا بالمسابقة.
ومن جهته، احرز المنتخب السنغالي المركز الثالث بتغلبه في المباراة الترتيبية على نظيره الكاميروني بنتيجة 98-72.
وهو اللقب الثاني عشر في سجل منتخب انغولا معززا رقمه القياسي كاكثر منتخبات القارة فوزا بالمسابقة.
ومن جهته، احرز المنتخب السنغالي المركز الثالث بتغلبه في المباراة الترتيبية على نظيره الكاميروني بنتيجة 98-72.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313856