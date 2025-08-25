Babnet   Latest update 10:55 Tunis

افروبسكيت 2025 - انغولا تفوز على مالي 70-43 وتحرز اللقب القاري للمرة الثانية عشرة عي تاريخها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac2cb4bc7172.40835125_jpfghneiqmokl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 10:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
احرز المنتخب الانغولي المستضيف لقب بطولة امم افريقيا لكرة السلة (افروبسكيت 2025) بفوزه على نظيره المالي بنتيجة 70-43 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الاحد بلواندا.
وهو اللقب الثاني عشر في سجل منتخب انغولا معززا رقمه القياسي كاكثر منتخبات القارة فوزا بالمسابقة.
ومن جهته، احرز المنتخب السنغالي المركز الثالث بتغلبه في المباراة الترتيبية على نظيره الكاميروني بنتيجة 98-72.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313856


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
40°-26
43°-28
44°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    